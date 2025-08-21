Imambara in Dhar handed over to PWD Muslim body moves SC against move MP के धार में PWD को सौंपा गया इमामबाड़ा , ताजिया समिति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Imambara in Dhar handed over to PWD Muslim body moves SC against move

MP के धार में PWD को सौंपा गया इमामबाड़ा , ताजिया समिति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

मध्य प्रदेश के धार जिले के अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हटवाड़ा स्थित विवादास्पद इमामबाड़ा पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया है। उधर, मुसलमानों की ताजिया समिति ने कहा कि उसने इमामबाड़ा को पीडब्ल्यूडी को सौंपने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, धारThu, 21 Aug 2025 05:54 PM
मध्य प्रदेश के धार जिले के अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हटवाड़ा स्थित विवादास्पद इमामबाड़ा पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया है। उधर, मुसलमानों की ताजिया समिति ने कहा कि उसने इमामबाड़ा को पीडब्ल्यूडी को सौंपने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इमामबाड़ा एक सभास्थल होता है। इसका इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय धार्मिक समारोहों और शोक समारोहों के दौरान करता है।

एसपी मनोज सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया कि 1100 वर्ग फुट से ज्यादा क्षेत्रफल वाली यह संपत्ति बुधवार को पीडब्ल्यूडी को सौंप दी गई। इसके चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने बताया कि विशेष सशस्त्र बल, राज्य पुलिस का विशेष कार्य बल और ड्रोन कैमरे इमामबाड़े पर नजर रख रहे हैं।

एसपी ने कहा कि चूंकि मुस्लिम समुदाय की महिलाएं गुरुवार को नमाज अदा करने के लिए इमामबाड़ा जाती हैं, इसलिए पुलिस ने संवेदनशील इलाके में कड़ी निगरानी रखी। इमामबाड़ा सरकारी संपत्ति है जो दशकों से ताजिया समिति के पास थी। उन्होंने बताया कि 1973 के आसपास समिति को यह संपत्ति मुहर्रम के दौरान केवल कुछ दिनों के लिए ताजिया तैयार करने के लिए मिली थी।

पिछले कुछ वर्षों से दक्षिणपंथी हिंदू संगठन और सांस्कृतिक धरोहर रक्षा मंच समिति, इमामबाड़ा को सरकारी संपत्ति बताते हुए उसे खाली करने की मांग कर रही थी। संगठन का तर्क था कि यह इमारत मुस्लिम समुदाय की ताजिया समिति को मुहर्रम के त्योहार के दौरान केवल कुछ दिनों के लिए दी गई थी, लेकिन वह इस संपत्ति पर अपना स्वामित्व जता रहा था।

संगठन के विरोध के बाद हाई कोर्ट ने प्रशासन को इस मुद्दे को सुलझाने का निर्देश दिया। एसपी सिंह ने कहा कि एक याचिका दायर की गई थी और हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इमामबाड़े को पीडब्ल्यूडी की संपत्ति घोषित करने का आदेश जारी किया। समिति द्वारा संभागीय आयुक्त के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गई। सभी हितधारकों से परामर्श और त्योहारों के समापन के बाद संपत्ति पीडब्ल्यूडी को सौंप दी गई।

धार मुस्लिम समुदाय के नेता अब्दुल समद के अनुसार इमामबाड़े को पीडब्ल्यूडी को सौंपने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

Madhya Pradesh News
