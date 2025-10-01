मैं जा रहा हूं सबकुछ छोड़कर; शख्स ने स्टेटस पर लगाया वीडियो और कर ली आत्महत्या; MP में खौफनाक वारदात

मध्य प्रदेश के सतना में एक शख्स ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस भी लगाया जिसमें उसने कहा कि वह सबकुछ छोड़कर जा रहा है।

"मैं जा रहा हूं सबकुछले छोड़कर, न मुझे किसी चीज की टेंशन... बाय-बाय।" यह आखिरी शब्द थे सतना के एक युवक के, जिसने वीडियो बनाकर व्हाट्सएप स्टेटस में लगाने के तुरंत बाद टमस नदी के पुल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है। घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद नदी से युवक का शव बरामद किया है। यह दिल दहला देने वाली घटना बुधवार दोपहर को शहर के माधवगढ़ स्थित टमस नदी के पुल पर हुई है। मृतक की पहचान भरहुत नगर निवासी बृजेश गुप्ता के रूप में हुई है।

बुलेट खड़ी की और नदी में कूद गया प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बृजेश गुप्ता बुधवार दोपहर करीब 1 बजे अपनी बुलेट बाइक से माधवगढ़ पुल पर पहुंचे। उन्होंने अपनी गाड़ी पुल पर खड़ी की और कुछ देर इधर-उधर टहलते रहे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने अचानक पुल की रेलिंग से नदी में छलांग लगा दी। पुल पर मौजूद लोगों ने यह मंजर देखा तो हड़कंप मच गया और तत्काल पुलिस को सूचना दी।