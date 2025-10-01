Im leaving everything behind man posts video on status and commits suicide in mp मैं जा रहा हूं सबकुछ छोड़कर; शख्स ने स्टेटस पर लगाया वीडियो और कर ली आत्महत्या; MP में खौफनाक वारदात, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Im leaving everything behind man posts video on status and commits suicide in mp

मैं जा रहा हूं सबकुछ छोड़कर; शख्स ने स्टेटस पर लगाया वीडियो और कर ली आत्महत्या; MP में खौफनाक वारदात

मध्य प्रदेश के सतना में एक शख्स ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस भी लगाया जिसमें उसने कहा कि वह सबकुछ छोड़कर जा रहा है। 

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सतनाWed, 1 Oct 2025 09:20 PM
share Share
Follow Us on
मैं जा रहा हूं सबकुछ छोड़कर; शख्स ने स्टेटस पर लगाया वीडियो और कर ली आत्महत्या; MP में खौफनाक वारदात

"मैं जा रहा हूं सबकुछले छोड़कर, न मुझे किसी चीज की टेंशन... बाय-बाय।" यह आखिरी शब्द थे सतना के एक युवक के, जिसने वीडियो बनाकर व्हाट्सएप स्टेटस में लगाने के तुरंत बाद टमस नदी के पुल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है। घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद नदी से युवक का शव बरामद किया है। यह दिल दहला देने वाली घटना बुधवार दोपहर को शहर के माधवगढ़ स्थित टमस नदी के पुल पर हुई है। मृतक की पहचान भरहुत नगर निवासी बृजेश गुप्ता के रूप में हुई है।

बुलेट खड़ी की और नदी में कूद गया

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बृजेश गुप्ता बुधवार दोपहर करीब 1 बजे अपनी बुलेट बाइक से माधवगढ़ पुल पर पहुंचे। उन्होंने अपनी गाड़ी पुल पर खड़ी की और कुछ देर इधर-उधर टहलते रहे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने अचानक पुल की रेलिंग से नदी में छलांग लगा दी। पुल पर मौजूद लोगों ने यह मंजर देखा तो हड़कंप मच गया और तत्काल पुलिस को सूचना दी।

SDRF ने 3 घंटे बाद निकाला शव

सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचीं। एसडीआरएफ के गोताखोरों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 3 घंटे के सघन तलाशी अभियान के बाद दोपहर पौने 3 बजे के आसपास बृजेश का शव नदी से बरामद किया गया। पुलिस को मृतक का एक वीडियो भी मिला है, जो उसने कूदने से ठीक पहले बनाया था। इस वीडियो में वह शांत भाव से कहता दिख रहा है कि वह सब कुछ छोड़कर जा रहा है और उसे किसी बात की टेंशन नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|