इंदौर में अवैध बम फैक्ट्री का भंडाफोड़, 100 Kg बारूद जब्त; क्या बोले अधिकारी?

मध्य प्रदेश के इंदौर में अवैध बम फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हातोद इलाके में बम बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक, छापे के दौरान 100 किलो बारूद बरामद हुआ है। इसके अलावा अन्य तरह की निर्माण सामग्री भी जब्त की गई है। प्रशासन ने राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। जानिए अधिकारियों ने इसके बारे में क्या कहा?

जांच में सामने आया है कि आरोपी बिना किसी लाइसेंस के इस फैक्ट्री को चला रहे थे। यहां लंबे समय से अवैध तरह से बम तैयार किए जा रहे थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार सख्त एक्शन ले रहा है। जब भी हमें पटाखों के गैर-कानूनी बनाने या स्टोर करने की शिकायत मिलती है, तो हम एक्शन लेते हैं।

अधिकारी ने बताया, हातोद में बड़ी मात्रा में बारूद जब्त किया गया है। कुछ गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। अवैध फैक्ट्री में कुछ स्ट्रक्चर भी बने थे, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया, हम इसकी आगे भी जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन्हें खोजने में लगे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाले हैं।

आने वाले समय में इसकी सप्लाई चेन को तोड़ने का भी प्रयास करेंगे कि ये लोग कैसे और कहां-कहां बारूद की सप्लाई और कच्चे माल की खरीदी करते थे। इससे पहले जब हमने खजराना में एक्शन लिया था, तो भंडारण के आधार पर कार्रवाई की गई थी। इस तरह हम लोग निरंतर जांच करते रहते हैं।

अधिकारी ने बताया- मालिक तो शायद रवि हैं, लेकिन इसे राहुल नामक किसी व्यक्ति को किराए पर दिया था, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। हम इस पर एक्शन ले रहे हैं बाकी किसी और तरह की लीड मिलने पर एक्शन लिया जाएगा।