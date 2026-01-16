'नकली' मानव करेगा असली बीमारियों की पहचान, सांस लेता है और पलकें भी झपकाता है

Hindustan Hindi News
IIT Indore develops human like AI powered replica to detect disease in human body
आईआईटी इंदौर ने मानव शरीर की हूबहू प्रतिकृति विकसित की है। यह सांस लेने और पलक झपकाने जैसी मानवीय क्रियाओं की नकल करने में सक्षम है। यह मानव शरीर में बीमारियों के पैटर्न की पहचान करने में मदद करती है। इस एआई रोबोट क मानव शरीर के डिजिटल जुड़वां के रूप में डिजाइन किया गया है।

Jan 16, 2026 02:34 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, भोपाल
आईआईटी इंदौर ने मानव शरीर की हूबहू प्रतिकृति विकसित की है। यह सांस लेने और पलक झपकाने जैसी मानवीय क्रियाओं की नकल करने में सक्षम है। यह मानव शरीर में बीमारियों के पैटर्न की पहचान करने में भी मदद करती है। इस एआई रोबोट क मानव शरीर के डिजिटल जुड़वां के रूप में डिजाइन किया गया है।

15 जनवरी को भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से संचालित मानव शरीर की प्रतिकृति का प्रदर्शन किया गया। इसे बीमारियों का पता लगाने में सक्षम बनाया गया है। इसने शोधकर्ताओं, मेडिकल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स का ध्यान आकर्षित किया।

विभिन्न अंगों पर बीमारियों के प्रभाव का पता करेगा

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर ने मानव शरीर की हूबहू प्रतिकृति विकसित की है, जो सांस लेने और पलक झपकाने जैसी बुनियादी मानवीय क्रियाओं की नकल करने में सक्षम है। साथ ही मानव शरीर में बीमारियों के पैटर्न की पहचान करने में भी मदद करती है। मानव शरीर के डिजिटल जुड़वां के रूप में डिजाइन किया गया यह एआई रोबोट, विभिन्न अंगों पर बीमारियों के प्रभाव का पता करके डॉक्टरों को निदान करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

एएनआई से बात करते हुए आईआईटी इंदौर के दृष्टि सीपीएस के वैभव जैन ने बताया कि दृष्टि सीपीएस आईआईटी इंदौर में एक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है। इसे भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अंतःविषयक साइबर-भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन (एनएम-आईसीपीएस) के तहत समर्थन प्राप्त है।

डॉक्टरों को बीमारियों के निदान में मदद करेगा

जैन ने कहा कि दृष्टि सीपीएस में हम शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रमों जैसे कई प्रकार के सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप को भी सहायता दे रहे हैं। हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 89 स्टार्टअप को वित्त पोषित किया है। हाल ही में हमने 'चरक डीटी (डिजिटल ट्विन) प्लेटफॉर्म' नामक एक नई पहल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में टेक्नोलोजी के उपयोग को डेवलप किया है। हम मानव शरीर का एक डिजिटल ट्विन बना रहे हैं, जिसका उद्देश्य मानव शरीर में होने वाली बीमारियों का पता लगाकर डॉक्टरों को उसके निदान में मदद करना है।

दवा देने और इलाज के लिए प्रयोग कर सकते हैं

उन्होंने आगे बताया कि जो भी निवारक उपाय करने होते हैं, हम उन्हें इस मानव रोगी (प्रतिकृति) के डिजिटल ट्विन मॉडल पर करते हैं। यह रोगी (प्रतिकृति) बिल्कुल असली इंसान जैसा दिखता है, जो सांस ले सकता है और आंखें झपका सकता है। हम दवा देने और इलाज जैसी कई तरह की चिकित्सा संबंधी प्रयोग कर सकते हैं। इससे बीमारियों का निवारक निदान प्रदान किया जा सकता है।

विभिन्न मानवीय मापदंडों पर प्रशिक्षित

उन्होंने कहा कि यह मानव का डिजिटल ट्विन मॉडल है। इसमें एआई मॉडल का उपयोग किया गया है। इसे विभिन्न मानवीय मापदंडों पर प्रशिक्षित किया गया है जो कुछ प्रकार की बीमारियों का कारण बनते हैं। हमने फिलहाल फेफड़ों के लिए डिजिटल ट्विन मॉडल बनाया है। भविष्य में हम हार्ट और अन्य सिस्टम के लिए भी मॉडल विकसित करेंगे।

जैन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्हें तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एआईएमएस) का समर्थन प्राप्त था। इनमें एआईएमएस भोपाल, एआईएमएस दिल्ली और एआईएमएस रायपुर शामिल हैं।

Madhya Pradesh News
