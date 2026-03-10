Hindustan Hindi News
सालभर में 19वीं बार उधारी लेने पर भड़के पटवारी, बोले- मोहन सरकार की राजनीतिक अय्याशी की कीमत..

Mar 10, 2026 03:23 pm IST
जीतू पटवारी ने कहा, 'राज्य में किसानों की आय लगातार कम हो रही है। गेहूं के सौदे की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, और इसकी समीक्षा भी जरूर होना चाहिए।’

मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि अगर कर्ज की कोई नदी होती, तो प्रदेश की मोहन सरकार उसमें डुबकी लगाती। पटवारी ने यह आरोप इसलिए लगाया है, क्योंकि राज्य सरकार मंगलवार (10 मार्च) को एकबार फिर कर्ज लेने जा रही है और इस बार उधारी की यह रकम 5 हजार 800 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि इस वित्तीय वर्ष में सरकार अबतक पहले ही 18 बार कर्ज ले चुकी है, वहीं नए कर्ज को मिलाकर यह 19वीं उधारी है। इसी बात को लेकर पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इकोनॉमी का ई भी नहीं पता है।

'शुरुआत भी कर्ज से हुई और अंत भी कर्ज से हो रहा'

इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए पटवारी ने लिखा, 'एक और नया दिन, एक और नया कर्ज। अगर कर्ज की कोई नदी होती, तो मोहन सरकार सुबह शाम उसमें डुबकी लगाती। 10 मार्च यानी आज फिर मोहन यादव जी 5800 करोड़ का कर्ज लेने जा रहे हैं। यानी वित्तीय साल की शुरुआत भी कर्ज से हुई और साल का अंत भी कर्ज से हो रहा है।'

'मोहन सरकार की राजनीतिक अय्याशी…'

मोहन सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने आगे लिखा, 'आखिर मोहन सरकार की राजनीतिक अय्याशी की कीमत कब तक मध्य प्रदेश चुकाएगा? साफ है कि मुख्यमंत्री जी को Economy का E भी नहीं पता, जिसके चलते पूरा मध्य प्रदेश आज कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है।' वहीं पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर प्रदेश के मंत्री, नेता, MLA और MP तक, सब लूट में लगे हुए हैं, और इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, इस पर भी श्वेत पत्र की जरूरत है। राज्य में किसानों की आय लगातार कम हो रही है। गेहूं के सौदे की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, और इसकी समीक्षा भी जरूर होना चाहिए।’

सरकार इस साल ले चुकी 85 हजार करोड़ की रकम

राज्य सरकार 10 मार्च को 5 हजार 800 करोड़ रुपए का जो नया कर्ज ले रही है, वह उसे1900 करोड़, 1700 करोड़ और 2200 करोड़ रुपए की तीन अलग-अलग किश्तों में मिलेगा। जिसके बाद इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल कर्ज की रकम 85 हजार करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही राज्य पर कुल कर्ज बढ़कर 5 लाख 66 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। आरबीआई के तय शेड्यूल के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में लिया जाने वाला यह आखिरी कर्ज होगा। सरकार नए साल में जनवरी से अब तक कुल 5 बार कर्ज ले चुकी है।

12 महीने में सरकार ने 19वीं बार लिया उधार

इस वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश ने मई महीने में ढाई-ढाई हजार करोड़ के दो अलग-अलग कर्ज लिए थे। इसके बाद लगातार कर्ज लेते हुए मार्च के पहले हफ्ते तक 18 बार कर्ज लिए जा चुके हैं। जिनकी कुल राशि 79 हजार 200 करोड़ हो चुकी है। अब 5800 करोड़ के तीन नए कर्जों से ये राशि बढ़कर 85 हजार करोड हो जाएगी। 31 मार्च 2025 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश का कुल कर्ज 4 लाख 21 हजार 740 करोड़ रुपए था।

कई राज्य ले रहे इस तरह की उधारी

वैसे इस तरह की उधारी अकेले मध्य प्रदेश सरकार नहीं ले रही है, बल्कि कई राज्य आरबीआई के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी बॉन्ड की नीलामी कर कर्ज ले रहे हैं। इस दौरान इस तरह की नीलामी करते हुए अलग-अलग राज्य 45 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का कर्ज लेंगे। इस नीलामी में कर्नाटक 10 हजार करोड़ और तमिलनाडु 8 हजार करोड़ रुपए की उधारी लेगा।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

Madhya Pradesh News
