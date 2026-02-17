Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

नसबंदी की बात आएगी तो इंदिरा गांधी तक जाएगी; विधानसभा में CM यादव की बात से भड़के कांग्रेसी विधायक

Feb 17, 2026 09:51 pm ISTSourabh Jain वार्ता, भोपाल, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

अकील को जवाब देते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि इस प्रकार की हल्की बात करना उचित नहीं है। वहीं पटेल ने कहा कि यह कोई आमसभा नहीं, बल्कि विधानसभा है। उधर पटेल ने भी एक ऐसी टिप्पणी की, जिस पर कांग्रेस विधायक आतिफ अकील व आरिफ मसूद समेत अन्य सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई।

नसबंदी की बात आएगी तो इंदिरा गांधी तक जाएगी; विधानसभा में CM यादव की बात से भड़के कांग्रेसी विधायक

मध्यप्रदेश विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र एक ऐसे विषय की चर्चा के दौरान कर दिया कि जिससे कांग्रेस के सदस्य नाराज हो गए और उनका विरोध करने लगे। दरअसल सीएम यादव की इंदिरा गांधी से जुड़ी टिप्पणी कांग्रेस विधायक आतिफ अकील की ओर से आवारा कुत्तों के आतंक और उनकी नसबंदी से जुड़ी ध्यानाकर्षण सूचना के दौरान आई।

वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक ने सीएम को टोका

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर नसबंदी की बात आएगी तो इंदिरा गांधी तक जाएगी, सुनने वाले ध्यान रख लें। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजय सिंह 'राहुल भैया' ने कहा कि यहां कुत्तों की नसबंदी की बात हो रही है और आप 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं।

अकील ने विजयवर्गीय पर कर दी टिप्पणी

इस विषय पर मंगलवार को सदन में लगभग पौन घंटे तक चर्चा हुई। इसी दौरान विधायक आतिफ अकील ने उनकी ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब दे रहे नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के संबंध में ऐसा कुछ कह दिया, कि जिस पर मंत्री विजयवर्गीय और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल दोनों ने आपत्ति जताई।

पटेल की आबादी वाली टिप्पणी पर आई आपत्ति

अकील को जवाब देते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि इस प्रकार की हल्की बात करना उचित नहीं है। वहीं पटेल ने कहा कि यह कोई आम सभा नहीं, बल्कि विधानसभा है। पटेल ने भी आबादी से जुड़ी एक टिप्पणी की, जिस पर कांग्रेस के विधायक आतिफ अकील, आरिफ मसूद समेत अन्य लोगों ने इस पर आपत्ति जताई।

ये भी पढ़ें:घोड़ी पर सवार होकर कर हर्ष फायरिंग का आरोप, MP के कांग्रेस विधायक पर FIR
ये भी पढ़ें:MP के इस अस्पताल में हर 2 मिनट में हुई नसबंदी, ऑपरेशन कर जमीन पर लिटाईं महिलाएं
ये भी पढ़ें:फिर बदला MP का मौसम, पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार-गुरुवार को भीगेंगे ये जिले

विजयवर्गीय बोले- सारे कुत्तों से निपटना पड़ता है

इसी मुद्दे पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस के विधायक दिलीप सिंह शेखावत के बीच मजाकिया अंदाज में भी चर्चा हुई, जिसके दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि सारे 'कुत्तों' से उन्हें निपटना पड़ता है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|
;;;