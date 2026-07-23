सोनम जैसी हत्यारिन बाहर घूमेगी तो…; बहू की जमानत खारिज होने पर राजा की मां को जगी एक उम्मीद
राजा रघुवंशी और सोनम पिछले साल 23 मई को शादी के कुछ दिन बाद मेघालय में हनीमून के दौरान लापता हो गए थे। बाद में दो जून 2025 को राजा का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ था। पुलिस जांच में पता चला कि सोनम ने भाड़े के हमलावरों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय में हनीमून मनाने के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली इंदौर की महिला सोनम रघुवंशी की जमानत को रद्द कर दिया है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मेघालय सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने आरोपी सोनम रघुवंशी को सरेंडर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। उधर इस फैसले को लेकर इंदौर में राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने बेहद खुशी जताई है। उनका कहना है कि अब जाकर उनके परिवार को न्याय की उम्मीद बंधी है। मृतक राजा की मां ने कहा कि सोनम जैसी हत्यारिन को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
फैसले को लेकर पीटीआई से बात करते हुए उमा रघुवंशी ने कहा, 'मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूं। इसमें समय तो लगा लेकिन आज जाकर उसकी जमानत खारिज हो गई है। मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सोनम जैसी लड़की बाहर होना ही नहीं चाहिए था। उस जैसी लड़की बाहर घूम रही थी तो हम लोगों को खतरा जैसा लग रहा था। उसने इतनी बेरहमी से मेरे बेटे की हत्या कराई थी।'
'सोनम जैसी हत्यारिन बाहर घूमेगी तो…'
राजा की मां ने आगे कहा, 'आज जाकर हमें राहत मिली है और अब जाकर हमें न्याय उम्मीद जगी है। सजा को लेकर मैं कहना चाहती हूं कि सोनम को या उम्रकैद या फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सोनम जैसी हत्यारिन बाहर घूमेगी तो खतरा तो रहेगा ही। ऐसी लड़की को तो बाहर रहने का हक भी नहीं था, और वह तीन महीने तक खुली हवा में कैसे घूम सकती है।'
'मेरे मासूम बेटे को कितनी बेरहमी से मारा था'
आगे उन्होंने कहा, 'मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा था कि मेरे बेटे को और हमें आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिलेगा। मेरे बेटे को जिसका कोई कसूर नहीं था, उसको इतनी बेरहमी से मारा, इतना मासूम था मेरा बच्चा, मैं ही जानती हूं कैसे मैंने 28 साल तक मेरे बेटे को बड़ा किया था।'
'परिवार चाहता है सोनम जेल में सड़े'
बेटे की हत्या के बाद से आरोपी सोनम के परिवार द्वारा किसी तरह का सम्पर्क किए जाने को लेकर उमा ने कहा, 'सोनम के घर से कोई फोन नहीं आया, ना उसके भाई ने करा, ना उसके मां-बाप ने, किसी ने हमारा हाल-चाल तक नहीं लिया, और ना ही हमारी कोई खबर ली। मेरे बेटे को गए 14-15 महीने हो गए, तब से ही हमारा परिवार न्याय मिलने का इंतजार कर रहा था और अब जाकर उम्मीद जागी है न्याय मिलने की। हमारा परिवार चाहता है कि सोनम जेल के अंदर सड़े।'
SC ने बताया दोबारा कब जमानत अर्जी लगा सकती है सोनम
उधर गुरुवार को जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने सोनम की जमानत रद्द करते हुए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ती और छह महीने के भीतर पूरी नहीं होती है तो सोनम नई जमानत याचिका दायर कर सकती है।
सोनम ने प्रेमी संग मिल करवाई थी पति राजा रघुवंशी की हत्या
मध्य प्रदेश के इंदौर की निवासी सोनम को उसके कारोबारी पति राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में पिछले वर्ष जून में गिरफ्तार किया गया था। यह दंपति पिछले साल 23 मई को शादी के करीब 15 दिन बाद मेघालय के सोहरा क्षेत्र में हनीमून मनाने के दौरान लापता हो गया था। बाद में दो जून 2025 को राजा का शव एक गहरी खाई से बरामद किया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया है कि सोनम ने भाड़े के हमलावरों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।