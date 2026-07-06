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'कोई RSS पर उंगली उठाएगा तो हाथ तोड़ देंगे'… राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बीच बीजेपी सांसद की खुली चेतावनी

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, बुरहानपुर
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। इस बीच खंडवा सांसद ने आरएसएस पर उंगली उठाने वालों को खुली चेतावनी दे डाली है।

'कोई RSS पर उंगली उठाएगा तो हाथ तोड़ देंगे'… राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बीच बीजेपी सांसद की खुली चेतावनी

राम मंदिर चंदा चोरी और अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति को लेकर ​मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासत तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर हमेशा सवाल खड़े करते रहते हैं। ऐसे में अब मध्यप्रदेश के एक भाजपा सांसद की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई आरएसएस पर उंगली उठाएगा तो उसके उंगली और हाथ तोड़ देंगे।

बतादें कि दिग्विजय सिंह द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया और मूर्ति को लेकर उठाए गए दिग्विजय सिंह ने कहां की बिना कलश स्थापना के प्राण प्रतिष्ठा हुई और राम की मूर्ति कभी काली नहीं बनती है राम की मूर्ति हमेशा मार्बल की सफेद बनती है ये अपराध जो किया है उसी वजह से दंड मिल रहा है।

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'दिग्विजिय ने अपनी पार्टी का किया है सत्यानाश'

इन सवालों पर खंडवा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ‘दिग्विजय सिंह क्या कहते और यह कह कह के ही उन्होंने अपने और अपनी पार्टी का सत्यानाश किया है जो कभी राम जी को काल्पनिक कहते थे जो राम सेतु को काल्पनिक कहते थे और प्रभु श्रीराम जी ने उनकी और उनकी पार्टी की क्या स्थिति करके रखी है क्योंकि उनका मन काला है और उनको हर समय हिन्दू समाज पर ऊँगली उठाने मे आनंद आता है, और प्रभु श्रीराम जी उनको यह ही सद्बुद्धि देते रहे और जो उनका बेड़ा पार है ऐसे ही बेड़ा पार होता रहे।’

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सांसद ने दी खुली चेतावनी

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ‘आरएसएस एक पवित्र संस्था है और उस पर उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो चंदा चोरी या गलत आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग आरएसएस पर उंगली उठाएंगे, उनके हाथ तोड़ दिए जाएंगे।’

उन्होंने कहा कि ‘राम मंदिर निर्माण के समय से ही कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और उनकी मानसिकता गुलामी की है, जिससे वे अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इस मामले पर उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार कर रहा है और जो भी नियम-कानून वे लाएंगे, उसका पालन किया जाएगा।’

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दिग्विजय कर चुके ये एलान

दिग्विजय सिंह ने हाल में यह भी कहा कि वह अयोध्या में मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा है कि वे मांग करेंगे कि उनके द्वारा दिया गया चंदा वापस किया जाए, क्योंकि उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मैं अपना चंदा वापस चाहता हूं।'

रिपोर्ट - निशात मोहम्मद सिद्दीकी

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