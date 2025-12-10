हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा को हर घर से चंडी वाला जवाब; IAS के बयान पर बवाल

संक्षेप: सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक हीरालाल त्रिवेदी ने IAS संतोष वर्मा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर हर घर से संतोष वर्मा पैदा होगा तो फिर तो हर घर की लड़की खतरे में पड़ जाएगी? उन्होंने आगे कहा कि जिस व्यक्ति पर पहले से महिला उत्पीड़न के केस हैं, कार्रवाई न होना भी चिंता की बात है।

आईएएस संतोष वर्मा अपने एक और विवादित बयान के चलते सुर्खियों में हैं। ब्राह्मण की बेटी वाला बयान देकर नाराजगी झेल रहे संतोष वर्मा ने हाल ही में कहा कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। आईएएस संतोष वर्मा ने यह लाइन आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की तारीफ में कही थीं। अब इस बयान को भी गंभीरता से लेते हुए सपाक्स ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो हर घर की बेटी सुरक्षित नहीं है। सपाक्स ने सवाल उठाया कि ऐसे बयान से समाज किस दिशा में जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक हीरालाल त्रिवेदी ने IAS संतोष वर्मा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर हर घर से संतोष वर्मा पैदा होगा तो फिर तो हर घर की लड़की खतरे में पड़ जाएगी? उन्होंने आगे कहा कि जिस व्यक्ति पर पहले से महिला उत्पीड़न के केस हैं, कार्रवाई न होना भी चिंता की बात है। हीरालाल त्रिवेदी ने आगे कहा कि राज्य सरकार यानी मोहन यादव की सरकार को ऐक्शन लेना चाहिए, गिरफ्तार कर उसे निलंबित करना चाहिए।

सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक के अलावा इसके महिला विंग ने भी संतोष वर्मा के बयान की निंदा की। पार्टी की प्रवक्ता वंदना द्विवेदी ने बेहद सख्त शब्दों में कहा कि अगर हर घर से संतोष वर्मा पैदा होगा, तो मानकर चलिए हर घर से चंडी भी निकलेगी। ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति को रौंद दिया जाएगा। वंदना द्विवेदी ने सीएम मोहन यादव के सरकारी आवास का घेराव करने और आईएएस के इस बयान का पुरजोर विरोध करने की बात कही है।