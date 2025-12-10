Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा को हर घर से चंडी वाला जवाब; IAS के बयान पर बवाल

सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक हीरालाल त्रिवेदी ने IAS संतोष वर्मा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर हर घर से संतोष वर्मा पैदा होगा तो फिर तो हर घर की लड़की खतरे में पड़ जाएगी? उन्होंने आगे कहा कि जिस व्यक्ति पर पहले से महिला उत्पीड़न के केस हैं, कार्रवाई न होना भी चिंता की बात है।

Dec 10, 2025
आईएएस संतोष वर्मा अपने एक और विवादित बयान के चलते सुर्खियों में हैं। ब्राह्मण की बेटी वाला बयान देकर नाराजगी झेल रहे संतोष वर्मा ने हाल ही में कहा कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। आईएएस संतोष वर्मा ने यह लाइन आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की तारीफ में कही थीं। अब इस बयान को भी गंभीरता से लेते हुए सपाक्स ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो हर घर की बेटी सुरक्षित नहीं है। सपाक्स ने सवाल उठाया कि ऐसे बयान से समाज किस दिशा में जा रहा है।

सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक हीरालाल त्रिवेदी ने IAS संतोष वर्मा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर हर घर से संतोष वर्मा पैदा होगा तो फिर तो हर घर की लड़की खतरे में पड़ जाएगी? उन्होंने आगे कहा कि जिस व्यक्ति पर पहले से महिला उत्पीड़न के केस हैं, कार्रवाई न होना भी चिंता की बात है। हीरालाल त्रिवेदी ने आगे कहा कि राज्य सरकार यानी मोहन यादव की सरकार को ऐक्शन लेना चाहिए, गिरफ्तार कर उसे निलंबित करना चाहिए।

सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक के अलावा इसके महिला विंग ने भी संतोष वर्मा के बयान की निंदा की। पार्टी की प्रवक्ता वंदना द्विवेदी ने बेहद सख्त शब्दों में कहा कि अगर हर घर से संतोष वर्मा पैदा होगा, तो मानकर चलिए हर घर से चंडी भी निकलेगी। ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति को रौंद दिया जाएगा। वंदना द्विवेदी ने सीएम मोहन यादव के सरकारी आवास का घेराव करने और आईएएस के इस बयान का पुरजोर विरोध करने की बात कही है।

बता दें कि आईएएस संतोष वर्मा एक कार्यक्रम में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के साथ मंच पर थे। उन्होंने फिर विवादित बयान देते हुए कहा कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निगल जाओगे, अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। और जब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा तो आपके पास इतनी ताकत नहीं कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको।

