'ब्राह्मण की बेटी' मांगने वाले IAS संतोष वर्मा क्यों आधी रात हुए थे गिरफ्तार, महिला संग संबंध पर भी विवाद

संक्षेप: मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा 'ब्राह्मण की बेटी' वाले बयान से एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। कभी फर्जी साइन की वजह से जेल जा चुके वर्मा और एक महिला के बीच संबंधों को लेकर भी झगड़ा हुआ था।

मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा 'ब्राह्मण की बेटी' वाले बयान से एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। कभी फर्जी साइन की वजह से जेल जा चुके वर्मा और एक महिला के बीच संबंधों को लेकर भी झगड़ा हुआ था। 2012 बैच के आईएएस अधिकारी ने अब आरक्षण की मियाद को लेकर जो टिप्पणी की है, उससे वह सवर्ण और ब्राह्मण संगठनों के निशाने पर आ गए। वर्मा पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस बीच उन्होंने माफी मांग ली है।

दरअसल, संतोष वर्मा को हाल ही में अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) का प्रांतीय प्रमुख चुना गया था। इसके बाद पहले प्रांतीय अधिवेशन में मंच से वर्मा ने आरक्षण को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा, 'मैं तब तक यह नहीं मानूंगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक मेरे बेटा को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान ना कर दे या उससे उसका संबंध नहीं बनाए। कवेल आर्थिक आधार की बात है तो जब तक यह रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता तब तक हमको समाज के पिछड़ेपन, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण आरक्षण की पात्रता मिलती रहेगी।'

वर्मा का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कई सवर्ण और ब्राह्मण संगठनों ने मोहन सरकार से आईएएस अफसर पर कार्रवाई की मांग की है। यह पहली बार नहीं है जब संतोष वर्मा विवादों में घिरे हैं। कृषि विभाग में डिप्टी सचिव पद पर तैनात वर्मा इससे पहले भी कई बार गलत वजहों से सुर्खियों में रहे हैं और जेल तक जा चुके हैं।

प्रमोशन के लिए फर्जी साइन की वजह से 2021 में हुई थी गिरफ्तारी साल 2021 में संतोष वर्मा को तब गिरफ्तार कर लिया गया जब उन पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्रमोशन लेने का आरोप लगा। आरोप लगा था कि संतोष वर्मा ने IAS कैडर अलॉट होने पर DPC (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) के लिए स्पेशल जज विजेंद्र रावत के फर्जी साइन कर रिपोर्ट तैयार की थी। 27 जून को इंदौर में एमजी रोड पुलिस ने केस दर्ज किया था। बाद में उन्हें आधी रात गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। कुछ महीने जेल में बिताने के बाद वह जमानत पर रिहा हुए थे।