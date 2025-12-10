हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, तुम्हारी इतनी ताकत नहीं कि…; ब्राह्मण की बेटी चाहने वाले IAS ने अब क्या कह दिया

संक्षेप: आईएएस संतोष वर्मा का एक नया वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह भीम आर्मी के प्रमुख सांसद चंद्रशेखर की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वह चंद्रशेखर के बयान को दोहराते हुए मंच से यह भी कहते हैं कि, 'कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा।'

आरक्षण को लेकर 'ब्राह्मण की बेटी' वाली दलील देकर विवादों में घिरे आईएएस संतोष वर्मा एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। आईएएस संतोष वर्मा का एक नया वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह भीम आर्मी के प्रमुख सांसद चंद्रशेखर की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वह चंद्रशेखर के बयान को दोहराते हुए मंच से यह भी कहते हैं कि, 'कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा।' संतोष वर्मा ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब पहले ही सरकार उन्हें पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है और कार्रवाई की तलवार उन पर लटकी हुई है।

संतोष वर्मा ने एक बार फिर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) के मंच से विवादित बयान दिया है। अजाक्स भवन के लोकार्पण के मौके पर संस्था के हाली में प्रांतीय अध्यक्ष चुने गए संतोष वर्मा ने एक राजनेता की तारीफ की, जिसे सेवा नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। संतोष वर्मा भीम आर्मी के प्रमुख की तारीफ करते हुए उनका बयान दोहराते हुए दिख रहे हैं।

वर्मा ने मंच से कहा, 'भीम आर्मी के जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाजसेवी हैं, समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निगल जाओगे, अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। और जब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा तो आपके पास इतनी ताकत नहीं कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको।' गौरतलब है कि पिछले दिनों यूपी के नगीना सीट से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक कार्यक्रम के दौरान संतोष वर्मा का समर्थन करते हुए कहा था कि कितने संतोष वर्मा को मारोगे।

संतोष वर्मा की गिरफ्तारी की मांग संतोष वर्मा के बयान के बाद एक बार फिर उन पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक हीरालाल त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, 'हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो क्या हर घर की बेटी खतरे में जाएगी, जिसके खिलाफ महिला उत्पीड़न का केस चल रहा है, जिसने एक महिला-बेटी का अपमान किया है पता नहीं क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि उसे गिरफ्तार किया जाए, निलंबित किया जाए नहीं तो वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी और इसके भाषणों से बेटियों के लिए खतरा पैदा होगा।'