Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़ias santosh verma made controversial statement again
हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, तुम्हारी इतनी ताकत नहीं कि…; ब्राह्मण की बेटी चाहने वाले IAS ने अब क्या कह दिया

हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, तुम्हारी इतनी ताकत नहीं कि…; ब्राह्मण की बेटी चाहने वाले IAS ने अब क्या कह दिया

संक्षेप:

आईएएस संतोष वर्मा का एक नया वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह भीम आर्मी के प्रमुख सांसद चंद्रशेखर की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वह चंद्रशेखर के बयान को दोहराते हुए मंच से यह भी कहते हैं कि, 'कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा।'

Dec 10, 2025 12:02 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share

आरक्षण को लेकर 'ब्राह्मण की बेटी' वाली दलील देकर विवादों में घिरे आईएएस संतोष वर्मा एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। आईएएस संतोष वर्मा का एक नया वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह भीम आर्मी के प्रमुख सांसद चंद्रशेखर की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वह चंद्रशेखर के बयान को दोहराते हुए मंच से यह भी कहते हैं कि, 'कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा।' संतोष वर्मा ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब पहले ही सरकार उन्हें पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है और कार्रवाई की तलवार उन पर लटकी हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

संतोष वर्मा ने एक बार फिर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) के मंच से विवादित बयान दिया है। अजाक्स भवन के लोकार्पण के मौके पर संस्था के हाली में प्रांतीय अध्यक्ष चुने गए संतोष वर्मा ने एक राजनेता की तारीफ की, जिसे सेवा नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। संतोष वर्मा भीम आर्मी के प्रमुख की तारीफ करते हुए उनका बयान दोहराते हुए दिख रहे हैं।

वर्मा ने मंच से कहा, 'भीम आर्मी के जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाजसेवी हैं, समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निगल जाओगे, अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। और जब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा तो आपके पास इतनी ताकत नहीं कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको।' गौरतलब है कि पिछले दिनों यूपी के नगीना सीट से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक कार्यक्रम के दौरान संतोष वर्मा का समर्थन करते हुए कहा था कि कितने संतोष वर्मा को मारोगे।

संतोष वर्मा की गिरफ्तारी की मांग

संतोष वर्मा के बयान के बाद एक बार फिर उन पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक हीरालाल त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, 'हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो क्या हर घर की बेटी खतरे में जाएगी, जिसके खिलाफ महिला उत्पीड़न का केस चल रहा है, जिसने एक महिला-बेटी का अपमान किया है पता नहीं क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि उसे गिरफ्तार किया जाए, निलंबित किया जाए नहीं तो वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी और इसके भाषणों से बेटियों के लिए खतरा पैदा होगा।'

पहले क्या कह दिया था आईएएस संतोष वर्मा ने

23 नवंबर को अजाक्स के एक कार्यक्रम में संतोष वर्मा ने कहा था कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति को आरक्षण की शर्त को तब तक मंजूर नहीं किया जा सकता है जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी उनके बेटे को दान ना कर दे या उससे संबंध ना बनाए। वर्मा के इस बयान पर ब्राह्मण और सवर्ण समाज ने आक्रोश जाहिर किया। विवाद बढ़ने पर सूबे के सामान्य प्रशासन विभाग ने वरिष्ठ आईआईएस अधिकारी को 26 नवंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और पूछा था कि क्यों न उनकी टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए?

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|