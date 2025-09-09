MP में बड़ी संख्या में IAS-IPS अधिकारियों के तबादले, किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी?

मध्यप्रदेश में सोमवार गृह विभाग ने 20 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। छतरपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इंदौर ग्रामीण, भोपाल ग्रामीण, रतलाम और सागर रेंज में नए डीआईजी पदस्थ किए गए हैं। इसके साथ ही अशोकनगर और धार जिले के एसपी बदले गए हैं।

मध्य प्रदेश में सोमवार शाम 20 आइपीएस अफसरों के ट्रांसफर के बाद रात में 14 आईएएस अफसरों के भी तबादले कर दिए गए। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश में 5 जिलों इंदौर, जबलपुर, कटनी, बड़वानी और आगर मालवा के कलेक्टर बदल गए हैं। इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह को सीएम डॉ. मोहन यादव के गृह संभाग उज्जैन का कमीश्नर बनाया गया है। उन्हें सरकार पहले ही 2028 में होने वाले मेला अधिकारी सिंहस्थ मेला का प्रभार दे चुकी थी। उज्जैन जिला पंचायत की सीईओ जयति सिंह को बड़वानी जिले के कलेक्टर को कंमान सौपी गई हैं। जबलपुर नगर निगम में कमिश्रर रही प्रीति यादव को आगर-मालवा का कलेक्टर बनाया गया हैं। आगर-मालवा जिले के कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह को जबलपुर का कलेक्टर बनाया गया हैं। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना को जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है।

जनसंपर्क आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े को हटाकर इंदौर संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। इसके साथ इंदौर नगर निगम के कमिश्नर शिवम वर्मा को इंदौर का कलेक्टर बना दिया है। इंदौर विकास प्राधिकरण में सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रहे रामप्रकाश अहिरवार को जबलपुर नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी परीक्षित संजय राव झाड़े को बनाया गया है। इससे पहले वह नगरीय प्रशासन एवं विकास में अपर आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इंदौर संभाग के कमिश्नर दीपक सिंह को राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव बनाया गया हैं। जबकि आयोग के सचिव अभिषेक सिंह को गृह विभाग में सचिव पदस्थ किया गया हैं। वर्तमान में गृह सचिव आशीष भार्गव की नई पदस्थापना फिलहाल नहीं की गई है।

मध्यप्रदेश में सोमवार गृह विभाग ने 20 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। छतरपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इंदौर ग्रामीण, भोपाल ग्रामीण, रतलाम और सागर रेंज में नए डीआईजी पदस्थ किए गए हैं। इसके साथ ही अशोकनगर और धार जिले के एसपी बदले गए हैं। अशोकनगर में राजीव कुमार मिश्रा और धार में मयंक अवस्थी नए पुलिस अधीक्षक होंगे। इंदौर और भोपाल में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध व मुख्यालय) को भी बदला गया है।

इस तबादले में डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। विजय कुमार खत्री को डीआईजी छतरपुर रेंज,विनीत कुमार जैन को डीआईजी बालाघाट, मनोज कुमार सिंह को डीआईजी इंदौर ग्रामीण, राकेश कुमार सिंह को डीआईजी छिंदवाड़ा, राजेश सिंह को डीआईजी भोपाल ग्रामीण और शशीन्द्र चौहान को डीआईजी सागर रेंज पदस्थ किया गया है। छतरपुर डीआईजी ललित शाक्यवार और सागर डीआईजी सुनील कुमार पांडे को पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है। बालाघाट डीआईजी मुकेश कुमार श्रीवास्तव को मानव अधिकार आयोग भेजा गया है। भोपाल ग्रामीण डीआईजी ओमप्रकाश त्रिपाठी को डीआईजी एसएएफ मध्य क्षेत्र बनाया गया है।

सोमवार को जारी आदेश में छिंदवाड़ा रेंज के डीआईजी डी कल्याण चक्रवर्ती को हटाकर पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के मामले में जांच के लिए बनी एसआईटी में शामिल दूसरे अफसर को भी आज फील्ड से हटा दिया गया है। इसके पहले सागर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा को फील्ड से हटाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई एसआईटी में शामिल डिंडोरी एसपी वाहिनी सिंह अभी भी पुलिस अधीक्षक हैं।

इन दो अफसर को 8 माह बाद मिली जिमेदारी मनोज कुमार सिंह डीआईजी रतलाम की पदस्थापना लोकायुक्त संगठन में डीआईजी के तौर पर की गई है।धार के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह एक जनवरी 2025 को डीआईजी के पद पर प्रमोट हो गए थे। डीआईजी के पद पर प्रमोट होने के बाद 8 माह तक एसपी बने रहे हैं। गृह विभाग ने मनोज कुमार सिंह को डीआईजी इंदौर ग्रामीण रेंज बनाया है। ऐसे में मनोज कुमार सिंह का दखल धार में अब भी बना रहेगा। अशोकनगर एसपी विनीत कुमार जैन एक जनवरी 2025 को डीआईजी के पद पर प्रमोट हो गए थे। डीआईजी के पद पर प्रमोट होने के बाद 8 माह तक एसपी बने रहे हैं। अब गृह विभाग ने विनीत कुमार जैन को डीआईजी बालाघाट बनाया है।

इन्हें डीआईजी बनाया गया गृहविभाग ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध व मुख्यालय) नगरीय पुलिस इंदौर मनोज कुमार श्रीवास्तव को डीआईजी पुलिस रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर इंदौर भेजा गया है। निमिष अग्रवाल डीआईजी इंदौर ग्रामीण को डीआईजी रतलाम रेंज, डी कल्याण चक्रवर्ती डीआईजी छिंदवाड़ा को डीआईजी पीएचक्यू, हेमंत चौहान डीआईजी एससीआरबी पीएचक्यू को डीआईजी रीवा रेंज बनाया गया है। मोनिका शुक्ला डीआईजी रेल, पीएचक्यू को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल बनाया गया है। रीवा रेंज के डीआईजी की ससुराल सीधी में रीवा रेंज के डीआईजी राजेश सिंह चंदेल बहुत कम समय में वहां से वापस भोपाल आ गए हैं। माना जा रहा है कि सीधी में उनकी ससुराल होने और पारिवारिक कारणों के चलते राजेश सिंह की भोपाल वापसी हुई है। सिंह किसी तरह के विवाद में उलझना नहीं चाहते थे। इस कारण वहां से हटना चाह रहे थे।