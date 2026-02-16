तीसरी बार दूल्हा बने IAS अवि प्रसाद! इस बार भी कलेक्टर से रचाई शादी, वायरल हो रही कहानी
मध्य प्रदेश कैडर के सीनियर IAS अधिकारी अवि प्रसाद ने तीसरी बार शादी कर ली है। उनकी नई जीवनसाथी 2017 बैच की IAS अधिकारी अंकिता धाकरे हैं। दोनों ने 11 फरवरी को कुनो नेशनल पार्क में शादी की थी।
मध्य प्रदेश कैडर के सीनियर IAS अधिकारी अवि प्रसाद ने तीसरी बार शादी कर ली है। उनकी नई जीवनसाथी 2017 बैच की IAS अधिकारी अंकिता धाकरे हैं। दोनों ने 11 फरवरी को कुनो नेशनल पार्क में शादी की थी। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा जरूर तेज हो गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे उनका निजी निर्णय बताया जा रहा है।
पहले IPS फिर IAS बने, राजनीतिक परिवार से है संबंध
अवि प्रसाद 2014 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले उन्होंने 2013 में UPPSC परीक्षा पास कर आईपीएस में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अगले साल ऑल इंडिया रैंक 13 हासिल कर IAS सेवा जॉइन की। वे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से आते हैं और उनका संबंध एक राजनीतिक परिवार से रहा है। उनके दादा तम्बेश्वर प्रसाद उर्फ बच्चा बाबू पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके थे।
तीनों पत्नियां IAS, पहली बाइफ कौन?
अवि प्रसाद की यह तीसरी शादी है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी तीनों पत्नियां IAS अधिकारी रही हैं। उनकी पहली शादी आईएएस अधिकारी रिजू बाफना से हुई थी, जो इस समय मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में कलेक्टर पद पर तैनात हैं। दोनों की मुलाकात दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान हुई थी। कुछ वर्षों बाद उनका तलाक हो गया।
4 साल में ही टूट गई दूसरी शादी
इसके बाद उन्होंने 2016 बैच की आईएएस अधिकारी मिशा सिंह से शादी की। शादी के बाद मिशा सिंह का कैडर मध्य प्रदेश में ट्रांसफर हुआ। हालांकि करीब चार साल बाद यह संबंध भी समाप्त हो गया। मिशा सिंह फिलहाल रतलाम जिले की कलेक्टर के रूप में कार्यरत हैं।
IAS अवि प्रसाद का प्रशासनिक करियर
प्रशासनिक करियर की बात करें तो अवि प्रसाद कई अहम पदों पर रह चुके हैं। वे विभिन्न जिलों में जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर के रूप में कार्य कर चुके हैं। कटनी जिले में कलेक्टर रहते हुए कुपोषण के खिलाफ उनकी पहल को काफी सराहना मिली थी। वर्तमान में वे मध्य प्रदेश में रोजगार गारंटी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें