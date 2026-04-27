Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी; पिता को मैसेज भेज फंदे से लटक गया बेटा; ऑनलाइन गेमिंग की लत से था परेशान

Apr 27, 2026 07:39 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अशोकनगर
share

मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां ऑनलाइन गेमिंग की लत और बढ़ते कर्ज से परेशान एक नर्सिंग ऑफिसर ने आत्महत्या कर ली। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सोमवार को उसकी नई नौकरी जॉइनिंग थी, लेकिन उससे पहले ही उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया।

मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी; पिता को मैसेज भेज फंदे से लटक गया बेटा; ऑनलाइन गेमिंग की लत से था परेशान

मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां ऑनलाइन गेमिंग की लत और बढ़ते कर्ज से परेशान एक नर्सिंग ऑफिसर ने आत्महत्या कर ली। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सोमवार को उसकी नई नौकरी जॉइनिंग थी, लेकिन उससे पहले ही उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया। मृतक की पहचान ईसागढ़ निवासी राहुल अहिरवार (पिता रमेश अहिरवार) के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार तड़के करीब 3 बजे राहुल ने अपने पिता को व्हाट्सएप पर एक अंतिम संदेश भेजा। उसने लिखा, अब आपको मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। पिता ने पहले इस मैसेज को सामान्य समझा, लेकिन जब कुछ देर बाद कमरे में जाकर देखा तो राहुल फंदे पर लटका मिला।

परिजनों ने बताया कि राहुल को लंबे समय से ऑनलाइन गेम में पैसे लगाने की लत लग गई थी। इंदौर और देवास में नौकरी के दौरान यह लत और बढ़ गई। वह बार-बार पैसे हारता और कर्ज लेता रहा, जिसे परिवार किसी तरह चुकाता रहा। स्थिति बिगड़ने पर परिवार उसे देवास से वापस घर ले आए, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर से गेमिंग में पैसे लगाने लगा।

ये भी पढ़ें:एमपी के मुरैना में दर्दनाक हादसा; बेकाबू बस ने महिला को 100 मीटर तक घसीटा, मौत

बाइक तक रख दी थी गिरवी

हाल ही में राहुल ने गेम में भारी रकम हारने के बाद अपनी बाइक तक गिरवी रख दी थी। इसके बावजूद वह इस लत से बाहर नहीं निकल पाया। दूसरी ओर, उसके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ भी आया था कुछ दिन पहले ही उसका चयन सुखपुर अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर पद पर हुआ था और सोमवार को उसे जॉइनिंग करनी थी। लेकिन उससे पहले ही उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली।

ये भी पढ़ें:MP के श्योपुर में मिली ढाई साल की बच्ची का भोपाल कनेक्शन, पुलिस को क्या शक?

परिवार के अनुसार राहुल काफी समय से मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहा था। उसने पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी। एक बार हाथ की नस काटकर और दूसरी बार अधिक मात्रा में नींद की गोलियां लेकर। राहुल की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी और उसकी 3 साल की एक मासूम बेटी है। घटना से एक दिन पहले ही उसने अपनी पत्नी को उसके मायके बदरवास भेज दिया था। इस घटना ने एक बार फिर ऑनलाइन गेमिंग की लत और उससे जुड़े खतरों को उजागर कर दिया है। साथ ही यह भी दिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना कितना घातक साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें:मुंबई से भोपाल जा रही फ्लाइट की एहतियाती लैंडिंग, एयर इंडिया ने बताई वजह
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।