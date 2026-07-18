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अगर संगठन का कोई नेता बिना बताए आया तो मुंह काला करके निकालूंगा; MP में कांग्रेस MLA ने पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, आगर-मालवा, मध्य प्रदेश
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विधायक के बयान को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी तंवर ने कहा, 'इस तरह सार्वजनिक रूप से बात करना गलत है। जो भी मुद्दा था, उसे पार्टी फोरम में रखना चाहिए था। इस तरीके से अनुशासनहीनता करना उचित नहीं है।'

मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जहां एक तरफ हाल ही में सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप को लेकर जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच मनमुटाव की बात सामने आई थी। वहीं अब आगर-मालवा जिले की सुसनेर विधानसभा सीट से विधायक भैरोंसिंह परिहार बापू ने बगावती तेवर दिखाते हुए अपनी ही पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को नलखेड़ा में हुए पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से बोलते हुए पार्टी को लेकर जमकर नाराजगी जताई और भोपाल के कुछ बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए।

विधायक परिहार ने आरोप लगाया कि कुछ प्रदेश स्तर के नेता दलाली कर रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर संगठन का कोई नेता बिना बताए मेरे क्षेत्र में आया तो उसका मुँह काला करके बाहर निकाला जाएगा।' अपनी नाराजगी का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि 'उनके विधानसभा क्षेत्र में बिना सूचना दिए ब्लॉक और नगर कार्यकारिणी की बैठकें हो रही हैं। इन्हीं बैठकों में से एक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया शामिल हुए थे।'

इस वजह से आया विधायक को गुस्सा

भैरो सिंह 'बापू' ने बताया कि 'मौजूदा विधायक होने के बावजूद मुझे मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में हो रही इन बैठकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और कार्यक्रम के पोस्टरों से भी मेरी तस्वीरें गायब थीं। यहां तक कि जब मैंने खुद अजय सिंह राहुल भैया को फोन लगाकर उनका स्वागत करने की बात कही, तो उन्होंने यह कहते हुए मिलने से इनकार कर दिया कि वे विधायक से नहीं मिलेंगे।'

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'गद्दारों को भोपाल के नेता साथ लेकर घूम रहे'

विधायक ने कहा, '2023 के चुनाव में जिन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ काम किया और गद्दारी की, आज भोपाल के बड़े नेता उन्हीं लोगों को अपनी गाड़ियों में भर-भरकर बैठकों में ला रहे हैं।'

'पटवारी अपनीं आंखें बंद कर देख रहा'

अपने आक्रामक भाषण में भैरोंसिंह परिहार बापू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी तीखा हमला बोला और कहा, 'भाजपा ने कई एजेंट खरीद लिए हैं कांग्रेस के और कहा है कि जाओ तुम और जिस तरह से कांग्रेस का विघटन कर सकते हो करो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी आंखें बंद करके देख रहा है, कुछ बोल भी नहीं सकता है। क्या उन पर लगाम लगा रखी है।'

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‘संगठन जो चाहे कार्रवाई कर ले’

हालांकि बाद में विधायक ने पटवारी का बचाव किया और कहा कि अध्यक्ष दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भोपाल में बैठे कुछ नेता प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दे रहे, जबकि जनता बदलाव चाहती है। विधायक ने स्पष्ट तौर पर कहा, ‘जो मैं बोल रहा हूं, वह सच है। अगर पार्टी को मेरा सच बोलना बुरा लगता है तो संगठन मेरे खिलाफ जो चाहे कार्रवाई कर सकता है। मैं हर आदेश मान लूंगा, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं करूंगा।’

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राहुल भैया ने विधायक के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया

उधर विधायक के आरोपों को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'मैं दर्शन करने आया था। मेरा कार्यक्रम आगर में था। विधायक को जो बात करनी थी, कमरे में बोलनी चाहिए थी। इस तरह माइक छोड़कर आरोप लगाना गलत है।' वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी तंवर ने कहा, 'इस तरह सार्वजनिक रूप से बात करना गलत है। जो भी मुद्दा था, उसे पार्टी फोरम में रखना चाहिए था। इस तरीके से अनुशासनहीनता करना उचित नहीं है।'

इस घटना के बाद आगर मालवा जिले से लेकर भोपाल तक कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर सार्वजनिक रूप से सामने आ गई है।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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