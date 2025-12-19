मैं शादी से खुश थी, राज तो मेरा भाई; सोनम ने फिर दाखिल की जमानत याचिका
राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हत्याकांड की मुख्य आरोपी और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका शिलॉन्ग कोर्ट में दाखिल की गई है। इस जमानत अर्जी में सोनम ने खुद को निर्दोष बताया है। उसने कहा है कि वह इस शादी से काफी खुश थी और राज कुशवाहा उसका भाई है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रहुवंशी ने दावा किया है कि सोनम बिना किसी के मदद के जमानत अर्जी दाखिल नहीं कर सकती।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम ने अपनी जमानत याचिका में राज कुशवाहा के साथ किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध से साफ इनकार किया है। इससे पहले भी सोनम रघुवंशी ने जमानत याचिका दाखिल की थी। तब सोनम के वकील ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में दाखिल आरोपपत्र में ‘खामी होने’ का दावा किया गया था। सोहरा के वेइसाडोंग के पास एक सुनसान पार्किंग में तीन लोगों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने के लिए मेघालय आए थे।
सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने हत्या की कथित तौर पर साजिश रची थी। पिछले सप्ताह पुलिस ने सोनम, राज और तीन अन्य आरोपियों- विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के खिलाफ 790 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।