Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़I was happy With Raja Raghuvanshi Raj Was My Brother Sonam In her bail plea
मैं शादी से खुश थी, राज तो मेरा भाई; सोनम ने फिर दाखिल की जमानत याचिका

मैं शादी से खुश थी, राज तो मेरा भाई; सोनम ने फिर दाखिल की जमानत याचिका

संक्षेप:

राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हत्याकांड की मुख्य आरोपी और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका शिलॉन्ग कोर्ट में दाखिल की गई है।

Dec 19, 2025 05:21 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हत्याकांड की मुख्य आरोपी और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका शिलॉन्ग कोर्ट में दाखिल की गई है। इस जमानत अर्जी में सोनम ने खुद को निर्दोष बताया है। उसने कहा है कि वह इस शादी से काफी खुश थी और राज कुशवाहा उसका भाई है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रहुवंशी ने दावा किया है कि सोनम बिना किसी के मदद के जमानत अर्जी दाखिल नहीं कर सकती।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम ने अपनी जमानत याचिका में राज कुशवाहा के साथ किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध से साफ इनकार किया है। इससे पहले भी सोनम रघुवंशी ने जमानत याचिका दाखिल की थी। तब सोनम के वकील ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में दाखिल आरोपपत्र में ‘खामी होने’ का दावा किया गया था। सोहरा के वेइसाडोंग के पास एक सुनसान पार्किंग में तीन लोगों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी। राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने के लिए मेघालय आए थे।

सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने हत्या की कथित तौर पर साजिश रची थी। पिछले सप्ताह पुलिस ने सोनम, राज और तीन अन्य आरोपियों- विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के खिलाफ 790 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|