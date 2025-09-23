I warned landlord about imminent danger, Tenant claims about Indore building collapse हफ्तेभर पहले सामान समेटना कर दिया था शुरू; इंदौर हादसे को लेकर किरायेदार ने किया कौन सा खुलासा, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
हफ्तेभर पहले सामान समेटना कर दिया था शुरू; इंदौर हादसे को लेकर किरायेदार ने किया कौन सा खुलासा

घटनास्थल के पास रहने वाले एक शख्स ने बताया कि ‘हादसे के वक्त अंसारी के कुनबे के आठ लोग घर से बाहर थे। अगर वे घर में होते, तो हादसा और बड़ा हो सकता था।’ प्रशासन का बचाव अभियान मंगलवार तड़के खत्म हुआ, इस दौरान मलबे में दबे 12 लोगों को निकाल लिया गया।

Sourabh Jain भाषा, इंदौर, मध्य प्रदेशTue, 23 Sep 2025 05:08 PM
इंदौर में तीन मंजिला इमारत ढहने से दो लोगों की मौत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच इस इमारत के एक किरायेदार ने मंगलवार को कहा कि भवन की जर्जर हालत को देखते हुए उसने मकान मालिक को हफ्ते भर पहले ही ऐसी किसी अनहोनी की चेतावनी देते हुए अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था।

अधिकारियों ने बताया कि शहर के रानीपुरा क्षेत्र में बारिश के बाद सोमवार रात हुए हादसे में 20 वर्षीय युवती समेत एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 घायलों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बिजली कारोबारी ने ले रखा था एक कमरा

प्राप्त जानकारी के अनुसार घनी बसाहट वाले इलाके की इस इमारत में सामने की ओर के तीन कमरे किराये पर दिए गए थे, जबकि भवन के दूसरे हिस्सों में सम्मू अंसारी के कुनबे के 22 सदस्य रहते थे। किराये पर दिए गए तीन कमरों में से एक कमरे को बिजली के सामान के कारोबारी शशांक गुप्ता ने किराए पर ले रखा था जिसे वह गोदाम के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे।

इस वजह से गुप्ता को हुआ अनहोनी का अंदेशा

हादसे के अगले दिन मौके पर पहुंचे गुप्ता ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘मैंने आठ दिन पहले ही इमारत की स्थिति देखकर अपने मकान मालिक अंसारी से दो-तीन बार कहा था कि उनकी इमारत कभी भी गिर जाएगी और उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए। असल में मेरे गोदाम का शटर अपने आप नीचे की ओर झुक गया था जिससे मैं सचेत हो गया था।’

मकान मालिक ने अनसुना किया तो कर लिया दूसरा इंतजाम

गुप्ता ने बताया कि अनहोनी से जुड़ी चेतावनी को मकान मालिक ने अनसुना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अन्य जगह पर दो गोदाम किराए पर लेकर अपना 70 प्रतिशत माल वहां भेज भी दिया था। उन्होंने कहा, ‘अगर सोमवार को बारिश नहीं होती, तो मैं अपना बाकी 30 प्रतिशत माल भी अंसारी की इमारत से हटा देता। वैसे भी सितंबर पूरे होने में अब चंद दिन ही बचे हैं और मैंने इस इमारत में स्थित गोदाम खाली करने का मन बना लिया था।’

इमारत गिरने की वजह को लेकर जताया यह अंदेशा

गुप्ता ने संदेह जताया कि जवाहर मार्ग पर तेज बहाव के साथ सड़कों पर बहने वाले बारिश के पानी के तलघर में भरने और बड़ी तादाद में मौजूद चूहों के बिल बनाने से अंसारी की तीन मंजिला इमारत की नींव धीरे-धीरे कमजोर हो होती गई और आखिरकार इमारत ढह गई।

इमारत के पास ही रहने वाले मोहम्मद आमिल अंसारी ने भी बताया कि भवन की जर्जर हालत को देखते हुए मकान मालिक को उसके किराएदारों ने हादसे की चेतावनी पहले ही दे दी थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, ‘हादसे के वक्त अंसारी के कुनबे के आठ लोग घर से बाहर थे। अगर वे घर में होते, तो जाहिर है कि हादसा और बड़ा हो सकता था।’

अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन का पांच घंटे चला बचाव अभियान मंगलवार तड़के खत्म हुआ और इमारत के मलबे में दबे 12 लोगों को बाहर निकालकर शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (MYH) में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान अलीफा (20) और फहीमुद्दीन अंसारी उर्फ फहीम (40) के रूप में हुई है। अधिकारियों के मुताबिक हादसे को लेकर पुलिस और प्रशासन की विस्तृत जांच जारी है।

