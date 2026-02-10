Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़I want to kiss you inodre catalyser coaching centre staff indecent act with minor girl student and bad touch
‘मैं तुम्हें Kiss करना चाहता हूं…आज अच्छा मौका है’; इंदौर के कोचिंग सेंटर में छात्रा से गंदी हरकत व बेड टच

‘मैं तुम्हें Kiss करना चाहता हूं…आज अच्छा मौका है’; इंदौर के कोचिंग सेंटर में छात्रा से गंदी हरकत व बेड टच

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र स्थित एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 

Feb 10, 2026 01:39 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र स्थित एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि कोचिंग में मैनेजमेंट देखने वाले आदेश जोशी नामक व्यक्ति ने छात्रा को इशारे से अकेले में बुलाकर न केवल गलत तरीके से छुआ, बल्कि उसके साथ किस करने की इच्छा भी जाहिर की। छात्रा द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा को जबर्दस्ती केबिन में ले जाकर अपनी ओर खींचने की कोशिश की। घटना से आहत छात्रा की शिकायत पर कोचिंग सेंटर पहुंचे परिजनों ने आरोपी की जमकर धुनाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:खाकी की आड़ में ‘क्रिप्टो किडनैपिंग’, 2 पुलिसवालों ने बदमाशों संग मिलकर रची लूट

पैसेज में बुलाकर की अश्लील टिप्पणी

जानकारी के अनुसार, बैंक कॉलोनी के पास स्थित केटेलाइजर कोचिंग संस्थान में एक नाबालिग छात्रा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह बुधवार को नियमित रूप से कोचिंग पहुंची थी। शाम के समय कोचिंग में मैनेजमेंट देखने वाले आदेश जोशी ने छात्रा को बुरी नीयत से अपने पास बुलाया। छात्रा कुछ दूरी पर बैठ गई। आरोप है कि बात नहीं बनती देख आदेश जोशी वहां से उठा और पैसेज एरिया में जाकर छात्रा को दोबारा इशारे से बुलाया। छात्रा के पास पहुंचते ही उसने बेड टच किया और कहा— “मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं।”

हाथ पकड़कर केबिन में ले गया, ‘आज अच्छा मौका है’ कहा

छात्रा ने आरोपी की हरकत पर विरोध जताया तो आदेश जोशी ने छात्रा का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरन केबिन में ले गया। आरोप है कि उसने कहा— “आज अच्छा मौका है” और छात्रा को अपनी ओर खींचने लगा। हालांकि छात्रा ने हाथ झटकते हुए खुद को बचाया और तुरंत केबिन से बाहर निकलकर कोचिंग के एक अन्य शिक्षक को पूरी घटना की जानकारी दी।

ये भी पढ़ें:MP के मालवा में बवाल, बजरंग दल नेता से मारपीट के बाद भड़की हिंसा, 5 गिरफ्तार

मामला दबाने की कोशिश, फिर शर्मनाक हरकत

आरोप है कि दूसरे शिक्षक ने छात्रा को समझाकर मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन छात्रा इसके लिए तैयार नहीं हुई। वह वहां से निकलकर अपना बैग उठाकर जाने लगी। यह देखकर आदेश जोशी छात्रा के पास पहुंचा और उसके बैग से परफ्यूम निकालकर खुद पर स्प्रे कर लिया। इसके बाद वह छात्रा से बोला— “अब मैं तुम्हें स्मैल करता रहूंगा।” इस शर्मनाक हरकत से घबराई छात्रा तुरंत कोचिंग से बाहर निकली और परिजनों को पूरी घटना बताई।

कोचिंग में हंगामा, आरोपी की पिटाई

मामले की जानकारी मिलते ही छात्रा के परिजन कोचिंग सेंटर पहुंच गए। गुस्साए परिजनों ने आरोपी आदेश जोशी की कोचिंग परिसर में ही जमकर पिटाई कर दी और उसे घसीटते हुए बाहर सड़क तक ले आए। हंगामे की सूचना पर मौके पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को थाने लेकर आ गई, जिसके बद परिजनों की शिकायत पर आगे की कार्यवाई की जा रही है।

रिपोर्ट : हेमंत

ये भी पढ़ें:‘पुलिस को इतना भी मत बेचो’; MP के नीमच में हेड कॉन्स्टेबल ने जहर खाकर दी जान
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|