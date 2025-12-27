मैं उनकी नीतियों का विरोधी लेकिन…; PM मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर करने के बाद अब क्या बोले दिग्विजय सिंह

संक्षेप: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक से पहले शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेक संघ (आरएसएस) की संगठन शक्ति की तारीफ कर अपने दल के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक से पहले शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेक संघ (आरएसएस) की संगठन शक्ति की तारीफ कर अपने दल के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी। हालांकि, सिंह ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि वह आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की नीतियों के धुर विरोधी हैं और उन्होंने सिर्फ संगठन की तारीफ की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूं। मैं आरएसएस की विचारधारा का विरोधी हूं। वे न तो संविधान का सम्मान करते हैं और न ही देश के कानूनों का, और यह एक अपंजीकृत संगठन है। उन्होंने कहा, एक ऐसा संगठन जो पंजीकृत भी नहीं है, इतना शक्तिशाली हो गया है कि प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। अगर यह एनजीओ है, तो इसके नियम-कानून कहां गए? हालांकि, उन्होंने संघ की संगठनात्मक क्षमता की प्रशंसा की।

कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता पर सिंह ने कहा कि इसमें सुधार की गुंजाइश है। कांग्रेस पार्टी मूल रूप से एक आंदोलन की पार्टी है। मैंने यह कई बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन की पार्टी है और उसे एक आंदोलन की पार्टी ही रहना चाहिए। लेकिन उस आंदोलन को वोटों में बदलने में हम असफल रहते हैं।

सूत्रों के अनुसार, दिग्विजय ने कार्य समिति की बैठक के दौरान भी पार्टी संगठन में विक्रेंद्रीकरण की पैरवी की। सूत्रों ने यह भी बताया कि सिंह को कुछ वरिष्ठ नेताओं ने टोका और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी टोकते हुए यह कहा कि अभी और नेताओं को बोलना है।

कहां से शुरू हुआ विवाद? कार्य समिति की बैठक शुरू होने से पहले दिग्विजय सिंह ने ‘एक्स’ पर एक पुरानी तस्वीर साझा की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ नीचे बैठे हुए हैं और उनके पीछे भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं।

सिंह ने पोस्ट किया, कोरा वेबसाइट पर मुझे यह चित्र मिला। बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सियाराम।

विवाद खड़ा होने पर सिंह ने संवाददाताओं से कहा, मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी था, घोर विरोधी हूं और रहूंगा। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कार्य समिति की बैठक में विकेंद्रीकरण की पैरवी की है, सिंह ने कहा, मुझे जो कहना था, वो मैंने बैठक के दौरान कह दिया। उन्होंने यह भी कहा, क्या संगठन को मजबूत करना या उसकी तारीफ करना, बुरी बात है।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, अगर आप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर मेरे कार्यकाल को देखेंगे तो पाएंगे कि मैंने विकेंद्रीकृत तरीके से काम किया। यह मेरा विचार है। कार्य समिति की बैठक से पहले और बैठक के दौरान सिंह का यह रुख कांग्रेस नेताओं को असहज करने वाला था।