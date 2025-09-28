आई लव मोहम्मद को आई लव महाकाल से दिया जवाब, उज्जैन में पोस्टर-बैनर पर विवाद
उज्जैन शहर में लगातार आई लव मोहमद के बैनर-पोस्टर शहर के क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठन गरबा पंडालों में आई लव महाकाल के बैनर और पोस्टर गरबा के दौरान मंच पर दिख रहे हैं। आयोजक अपील कर रहे हैं कि गरबा पंडाल में आई लव मोहम्मद बोलने वालों का कोई काम नहीं।
उत्तर प्रदेश के कानपुर से निकली आई लव मोहम्मद की आग से देश भर में अब तक कई प्रदर्शन हो चुके हैं। यह विवाद अब मध्य्प्रदेश के उज्जैन जिले तक पहुंच गया है,और इसका असर भी शहर में देखने को मिल रहा है। उज्जैन में इसकी शुरुआत मंगलवार से शुरू हुई,जब एक ईदगाह के पास कब्रिस्तान के गेट पर 'आई लव मोहमद' के पोस्टर बैनर लगाए गए थे। इसके बाद शहर के गरबा पंडालों में आई लव महाकाल के बैनर को दिखाया गया। इसके बाद शहर में बैनर-पोस्टर वॉर शुरू हो गया।
'आई लव महाकाल' का पोस्टर लहराया
उज्जैन शहर में लगातार आई लव मोहमद के बैनर-पोस्टर शहर के क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठन गरबा पंडालों में आई लव महाकाल के बैनर और पोस्टर गरबा के दौरान मंच पर दिख रहे हैं। आयोजक अपील कर रहे हैं कि गरबा पंडाल में आई लव मोहम्मद बोलने वालों का कोई काम नहीं। यहां जो जय महाकाल बोले वही गरबा पंडाल में प्रवेश करे। शनिवार नानाखेड़ा स्थित शिव शक्ति गरबा पंडाल में गरबा को रोककर 'आई लव महाकाल' का पोस्टर लहराया गया। इस दौरान गरबा में मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने जय महाकाल का उद्घोष किया। बता दें किज्जैन में 'आई लव मोहमद' के बैनर लगने के बाद गरबा पंडालों में आई लव महाकाल के बैनर की शुरुआत की गई है और गरबा पंडाल में आई लव महाकाल वी लव महाकाल के बैनर दिखाए जा रहे हैं।
महाकाल की जय बोलने वाले ही करें प्रवेश
उज्जैन के नानाखेड़ा स्तिथ में चल रहे शिव शक्ति गरबा पंडाल में आयोजकों ने शनिवार रात मंच से एक पोस्टर लहराया। जिसमें लिखा है कि 'मोहम्मद से लव करने वाले गरबा में प्रवेश ना करें, क्योंकि ये महाकाल की नगरी है और यहां सिर्फ 'आई लव महाकाल' चलेगा। इसलिए 36 करोड़ देवी-देवताओं को मानने वाले ही गरबा में प्रवेश करें।
बता दें कि शनिवार को महाकाल मंदिर के पास लोहे के पुल पर आई लव मोहम्द के बैनर लगाए गए थे,उसके बाद देर रात में गरबा पंडाल में आई लव महाकाल के बैनर दिखाए गए। उस दौरान गरबा आयोजकों के साथ गरबा करने वाली महिलाएं और युवतियां भी शामिल रही और जय महाकाल का उद्घोष किया। पुलिस का कहना है कि उनकी प्राथमिकता शहर के शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखना है, ताकि किसी भी तरह की धार्मिक भावनाएं आहत न हों और कोई विवाद न फैले। इसी को ध्यान में रखते हुए और उज्जैन में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस सतर्क हो गई।