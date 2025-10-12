Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़I did what I had to do Pandit Rape widow in name of marriage

मुझे जो करना था वो कर लिया; MP में पंडित का बड़ा कांड, विधवा को ऐसे बनाया शिकार

मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। एरोड्रम थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विधवा महिला ने मंदिर के पुजारी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरSun, 12 Oct 2025 03:17 PM
मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। एरोड्रम थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विधवा महिला ने मंदिर के पुजारी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया आरोपी पंडित के रसूखदारों से करीबी संबंध होने के कारण पुलिस ने तीन महीने टालमटोली की। कई बार एरोड्रम थाने, एसीपी ऑफिस के चक्कर लगाए। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और डीसीपी जोन-1 कृष्णलाल चंदानी को शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोप है कि पंडित ने महिला को शादी का झांसा देकर 15 साल तक शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इंकार कर दिया।

जानकारी के अनुसार एरोड्रम पुलिस ने 48 वर्षीय विधवा महिला की शिकायत पर पुलिस ने मंदिर के पुजारी अमरकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह विद्या पैलेस क्षेत्र में रहती है और ब्यूटी पार्लर चलाती है। उसकी सन 2000 में धार में शादी हुई थी, लेकिन 2004 में पति ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद वह वर्ष 2005 से विद्या पैलेस में रहने लगी। घर के पास स्थित साई मंदिर में उसकी पहचान पुजारी अमरकांत पिता शंकर प्रसाद दुबे निवासी अंबिकापुरी एक्सटेंशन से हुई थी। धीरे-धीरे जान पहचान बढ़ी और जनवरी 2010 में आरोपी ने महिला से शादी करने का वादा किया। उसपर भरोसा कर महिला ने उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। आरोपी तब से लेकर 15 साल तक उसके साथ रहकर संबंध बनाता रहा।

पीड़िता के अनुसार, जब भी वह शादी की बात करती, अमरकांत बहाने बनाकर टाल देता था। 4 अगस्त 2025 को जब महिला ने दोबारा शादी की बात की, तो आरोपी ने गाली-गलौज कर घर छोड़ दिया और जाते-जाते कहा। तु मुझसे बड़ी है, मैं तुझसे कभी शादी नहीं करूंगा, मुझे जो करना था वो कर लिया। इसके बाद आरोपी अन्य जगह शादी के लिए रिश्ते देखने लगा। खुद को ठगा महसूस करते हुए पीड़िता ने आखिरकार थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पुजारी अमरकांत दुबे के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

पंडित ने प्रेमी बनकर महिला का मकान हड़पा, भाभी के नाम करवाई रजिस्ट्री

पीड़िता ने बताया कि आरोपी पंडित ने पिछले 15 सालों तक उसके साथ रहते हुए भरोसा जीता और इसी दौरान उसका मकान हड़प लिया। महिला के अनुसार, आरोपी ने खुदको आर्थिक रूप से परेशान बताते हुए उससे पैसों की मदद मांगी। जब उसके पास नकद रुपए नहीं थे, तो आरोपी ने कहा कि मकान पर लोन करवा लेते हैं, दोनों के पास पैसा आ जाएगा। उसने यह भी कहा कि “कुछ पैसा मार्केट में निवेश करेंगे ताकि लोन की किस्तें भर सकें। लेकिन आरोपी ने षड्यंत्रपूर्वक 70 लाख रुपए का लोन लेकर पूरा पैसा हड़प लिया। इस दौरान वह पीड़िता को लोन से जुड़े कागज़ो पर हस्ताक्षर करवाने के बहाने महू ले गया। वहां उसने लोन के बहाने दस्तावेजों पर साइन करवाए, इसके बाद इंदौर लाकर उसने मकान की रजिस्ट्री अपने भाई अरविंद दुबे की पत्नी के नाम पर करवा ली। पीड़िता को जब सच्चाई पता चली तो वह हैरान रह गई। इसके बाद आरोपी ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। महिला ने बताया कि जब उसने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने धमकी दी, गाली-गलौज की और मारपीट तक की। पीड़िता ने आरोपी अमरकांत दुबे (पंडित), उसके भाई अरविंद दुबे और भाभी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत भी दर्ज करवाई है। लेकिन पुलिस अब तक मामले की जांच करने को तैयार नहीं है।

रिपोर्ट=हेमंत

Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
