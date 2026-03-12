मैं 18 साल की हूं, मुस्लिम आदमी से शादी करने के बाद कुंभ मेले की वायरल गर्ल मोनालिसा
पिछले साल प्रयागराज के कुंभ मेले के दौरान रातोंरात मशहूर हुईं वायरल गर्ल मोनालिसा भोंसले ने बुधवार को अपनी पसंद के आदमी से शादी कर ली। गुरुवार को मोनालिसा ने कहा कि कहा कि उनके नाबालिग होने की खबरें झूठी और गलत हैं। उनके पति ने कहा कि उन्होंने अपनी शादी रजिस्टर्ड कराई है। अगर वह नाबालिग होतीं तो यह संभव नहीं होता।
मोनालिसा ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया एक दिन बाद दी, जब उनकी शादी एक मुस्लिम व्यक्ति फरमान से मंदिर में हुई थी। मोनालिसा ने यहां पत्रकारों से कहा, "मैं 18 साल की हूं।" उनके पति फरमान ने कहा कि उन्होंने अपनी शादी पंजीकृत कराई है। अगर वह नाबालिग होतीं तो यह संभव नहीं होता।
फरमान ने कहा कि वह साल से अधिक आयु की है। अन्यथा, हमारी रजिस्टर्ड शादी कैसे संभव होती? उसके नाबालिग होने से संबंधित सभी खबरें झूठी और गलत हैं। कृपया उन पर विश्वास न करें। मोनालिसा ने भी कहा कि ऐसी खबरें झूठी और गलत हैं।
जब पत्रकारों ने दंपति से पूछा कि क्या वे केरल में ही रहना जारी रखना चाहते हैं तो पति ने कहा कि यह उनकी पत्नी की इच्छा पर निर्भर करता है। मोनालिसा ने कहा कि उन्हें केरल पसंद है और वे यहीं रहना चाहती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी एक फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और दूसरी की चल रही है। उनके पति ने बताया कि छह महीने पहले जब उन्हें एक फिल्म के लिए चुना गया था, तब उनकी मुलाकात हुई और उन्हें प्यार हो गया। उन्होंने आगे कहा कि उस फिल्म की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है।
बुधवार को पूवर के अरुमनूर स्थित नैनार मंदिर में केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी, सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन, राज्यसभा सांसद ए.ए. रहीम और मार्क्सवादी पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में दंपति का विवाह संपन्न हुआ। मोनालिसा ने कहा था कि उनके परिवार को उनका रिश्ता पसंद नहीं था और उन्होंने उन पर किसी और से शादी करने का दबाव डाला था।
बुधवार को दंपति थंपानूर पुलिस थाने पहुंचे और आरोप लगाया कि उनके पिता उन्हें जबरन उनके पैतृक गांव वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दंपति हाल ही में एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पास के पूवर आए थे। मनमोहक मुस्कान और खूबसूरत आंखों वाली इंदौर की इस लड़की ने पिछले साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए एक वीडियो शेयर करने के बाद प्रसिद्धि हासिल की थी।
वहीं, मोनालिसा के परिवार के कुछ सदस्यों ने इस विवाह को लेकर आपत्ति जताई है। मोनालिसा के चाचा ने कहा है कि हमारी बेटी पर जादू-टोना किया गया है। इसके बाद शादी करवाई गई है।
