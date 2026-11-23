खुद का पति ही निकला हैवान, ममेरे भाई संग मिलकर किया था पत्नी का गैंगरेप, मिली 20-20 साल की सजा
अशोकनगर में पति ने अपने ही ममेरे भाई संग मिलकर पत्नी से गैंगरेप किया। कोर्ट ने अब इस मामले में पति और ममेरे भाई को 20-20 साल की सजा सुना डाली है।
अशोकनगर में पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पति और उसके ममेरे भाई को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराओं के तहत भी अतिरिक्त सजा सुनाई है।
दरअसल, मामला अशोकनगर जिले के कचनार थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, 22 और 23 अक्टूबर 2025 की दरमियानी रात आनंद शर्मा ने अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने अपने ममेरे भाई रविशंकर तिवारी को भी इस अपराध में शामिल किया। महिला ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की।
पुलिस ने मामले में की आगे की कार्रवाई
रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर कचनार थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए और उसका मेडिकल परीक्षण कराया। इसके अलावा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए और आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए।
सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी पाया गया
पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़िता के बयान, गवाहों की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट, दस्तावेज और वैज्ञानिक साक्ष्यों का परीक्षण किया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आनंद शर्मा निवासी ग्राम सावन और रविशंकर तिवारी निवासी ग्राम करैयाहाट, जिला विदिशा को दोषी पाया।
कोर्ट ने अब सुना दी सख्त सजा
अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) के तहत दोनों को 20-20 साल के सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं धारा 115(2) और 3(5) के तहत 6-6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। जिला अदालत के इस फैसले के बाद मामले की कानूनी कार्यवाही पूरी हुई।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग