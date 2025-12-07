प्राइवेट वार्ड में भर्ती पत्नी को 5 बार चाकू घोंपा, अस्पताल में हड़कंप; MP में सनसनीखेज घटना
मध्य प्रदेश में पति की क्रूरता का दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। उसने अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती अपनी पत्नी के रूम में घुसकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। इस घटना से अस्पताल में हड़कंप मच गया। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मध्य प्रदेश में शहडोल शहर के एक निजी अस्पताल में शनिवार शाम एक सनसनीखेज घटना घटी। प्राइवेट वार्ड में भर्ती महिला मरीज पर उसके पति ने चाकू से हमला कर दिया। सूत्रों के अनुसार, मरीज मनोरमा उपाध्याय वार्ड के प्राइवेट रूम में भर्ती थीं। शाम करीब 7 बजे उनके पति सूर्य प्रकाश पाण्डेय अचानक कमरे में दाखिल हुए।
बताया जाता है कि पाण्डेय ने अंदर पहुंचते ही कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही मनोरमा ने शोर मचाते हुए मदद के लिए पुकारा, आसपास मौजूद लोगों और कर्मचारियों ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया।
दरवाजा तोड़ने के प्रयासों से घबराए आरोपी पाण्डेय ने कथित तौर पर पत्नी पर चाकू से 4 से 5 वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे सुरक्षा गार्ड ने बलपूर्वक दरवाजा तोड़ा और आरोपी को काबू किया।
अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। शहडोल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी सूर्य प्रकाश पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और उसे रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। घायल मनोरमा उपाध्याय का अस्पताल में इलाज जारी है।