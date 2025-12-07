प्राइवेट वार्ड में भर्ती पत्नी को 5 बार चाकू घोंपा, अस्पताल में हड़कंप; MP में सनसनीखेज घटना

Hindustan Hindi News
husband stabed five times his wife who admit in private hospital in madhya pradesh
संक्षेप:

Dec 07, 2025 02:14 pm IST
मध्य प्रदेश में पति की क्रूरता का दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। उसने अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती अपनी पत्नी के रूम में घुसकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। इस घटना से अस्पताल में हड़कंप मच गया। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मध्य प्रदेश में शहडोल शहर के एक निजी अस्पताल में शनिवार शाम एक सनसनीखेज घटना घटी। प्राइवेट वार्ड में भर्ती महिला मरीज पर उसके पति ने चाकू से हमला कर दिया। सूत्रों के अनुसार, मरीज मनोरमा उपाध्याय वार्ड के प्राइवेट रूम में भर्ती थीं। शाम करीब 7 बजे उनके पति सूर्य प्रकाश पाण्डेय अचानक कमरे में दाखिल हुए।

बताया जाता है कि पाण्डेय ने अंदर पहुंचते ही कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही मनोरमा ने शोर मचाते हुए मदद के लिए पुकारा, आसपास मौजूद लोगों और कर्मचारियों ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया।

दरवाजा तोड़ने के प्रयासों से घबराए आरोपी पाण्डेय ने कथित तौर पर पत्नी पर चाकू से 4 से 5 वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे सुरक्षा गार्ड ने बलपूर्वक दरवाजा तोड़ा और आरोपी को काबू किया।

अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। शहडोल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी सूर्य प्रकाश पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और उसे रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। घायल मनोरमा उपाध्याय का अस्पताल में इलाज जारी है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
