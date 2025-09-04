Husband Saw Wife Tattoo On Friends Hand Suicide In MP दोस्त के हाथ पर देखा पत्नी का टैटू, जहर खा कर दे दी जान; MP में दर्दनाक घटना, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Husband Saw Wife Tattoo On Friends Hand Suicide In MP

दोस्त के हाथ पर देखा पत्नी का टैटू, जहर खा कर दे दी जान; MP में दर्दनाक घटना

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंबाह वार्ड नंबर सात बिहार कॉलोनी में पत्नी और उसके प्रेमी के रिश्तों से आहत होकर एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 04:18 PM
share Share
Follow Us on
दोस्त के हाथ पर देखा पत्नी का टैटू, जहर खा कर दे दी जान; MP में दर्दनाक घटना

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंबाह वार्ड नंबर सात बिहार कॉलोनी में पत्नी और उसके प्रेमी के रिश्तों से आहत होकर एक युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जब इस बात की जानकारी पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची और युवक के शव को पोस्ट मार्टम भिजवाकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक मृतक संतोष शर्मा ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था।सुबह अचानक बीमार हुआ। उसे उसकी पत्नी राखी शर्मा और कथित प्रेमी मुकेश कुशवाह जिला अस्पताल मुरैना लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक के भाई रविन्द्र शर्मा, जो सेना में कार्यरत हैं ने बताया कि आरोपी मुकेश ने पहले उनके भाई से दोस्ती की, घर आना-जाना शुरू किया और फिर उसकी आड़ में भाभी से नजदीकियां बढ़ा लीं। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की पत्नी और आरोपी मुकेश के मोबाइल खंगाले तो उनके बीच की आपत्तिजनक चैट और ऑडियो मिले। इतना ही नहीं, आरोपी मुकेश ने मृतक की पत्नी का टैटू अपने हाथ पर गुदवाया था। यह खुलासा होने पर मृतक को पत्नी के चरित्र पर गहरा संदेह हुआ और उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस ने दोनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया मौत का कारण जहर से होना बताया गया है। पुलिस का कहना है कि जहर खाने से मौत हुई है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है।

Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|