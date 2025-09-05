पति ने फोन दिलाने से किया इनकार तो पत्नी ने पीटा, छत से दे दिया धक्का; MP में सनसनीखेज वारदात

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां नया फोन ना दिलाने से नाराज पत्नी ने अपने पति को छत से नीचे फेंक दिया। दरअसल पत्नी ने नए फोन की डिमांड की थी लेकिन पति ने इनकार कर दिया।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां नया फोन ना दिलाने से नाराज पत्नी ने अपने पति को छत से नीचे फेंक दिया। दरअसल पत्नी ने नए फोन की डिमांड की थी लेकिन पति ने इनकार कर दिया। इससे पत्नी इतना नाराज हो गई कि अपने पति को ही छत से धक्का दे दिया। पीड़ित की पहचान 22 साल के शिवम वंशकार के तौर पर हुई है। वह टीकमगढ़ का रहने वाला था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के समय वह अपने किराए के घर पर मौजूद था जहां पत्नी ने उसे पहली मंजिल से धक्का दे दिया। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े और रिश्तेदार उसे अस्पताल ले गए। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टरों ने उसे प्लास्टर चढ़ाया और छुट्टी दे दी।