Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़husband of the BJP councilor accused of rape threatened the victim
'सरकार मेरी है, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती', रेप के आरोपी BJP पार्षद के पति ने पीड़िता को धमकाया

'सरकार मेरी है, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती', रेप के आरोपी BJP पार्षद के पति ने पीड़िता को धमकाया

संक्षेप:

मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जहां शिकायत करनी है कर ले... ये बोल किसी आम अपराधी के नहीं, बल्कि एक भाजपा पार्षद के पति के हैं। उस पर चाकू की नोक पर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर तथ्यों की जांच कर रही है। 

Dec 27, 2025 09:23 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, सतना
share Share
Follow Us on

मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जहां शिकायत करनी है कर ले... ये बोल किसी आम अपराधी के नहीं, बल्कि एक भाजपा पार्षद के पति के हैं। उस पर चाकू की नोक पर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप है। सतना जिले के रामपुर बाघेलान में खाकी और कानून को ठेंगा दिखाने वाले रेप के आरोपी अशोक सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह खुलेआम पुलिस को गालियां दे रहा है और अपनी सरकार होने की धौंस जमा रहा है। वीडियो में बैकग्राउंड में पीड़ित महिला के रोने और सिसकने की आवाजें इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चाकू की नोक पर आबरू लूटने का आरोप

पीड़िता ने एसपी को दी शिकायत में बताया कि वह पिछले 6 महीने से नरक भोग रही है। आरोप है कि करही निवासी आरोपी अशोक सिंह 6 महीने पहले उसके घर में घुस आया और चाकू की नोक पर रेप किया। उसने घटना का वीडियो भी बना लिया। वह वीडियो वायरल करने और परिवार को मारने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। 20 दिसंबर को वह दोबारा धमकाने पहुंचा, तब पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और पुलिस में शिकायत की। लेकिन, 5 दिन तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, जिससे आरोपी का हौसला बढ़ गया।

पत्नी पार्षद, खुद 'हिस्ट्रीशीटर'

आरोपी अशोक सिंह की पत्नी नगर पंचायत में भाजपा पार्षद हैं। इसी रसूख की आड़ में वह अपराध करता है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, अशोक सिंह आदतन अपराधी है और पूर्व में उसे 'जिला बदर' भी किया जा चुका है।

कांग्रेस ने कहा- एमपी में कुलदीप सेंगर जैसा हाल

इस वीडियो के वायरल होते ही मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीधे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को कटघरे में खड़ा किया है। जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा मुख्यमंत्री जी, आप सरकार चला रहे हैं या सर्कस? यह कैसा तमाशा है जहां आपकी पार्टी के नेता बेटियों के साथ घिनौना कृत्य करते हैं और पुलिस 6 महीने तक कार्रवाई नहीं करती? पटवारी ने आरोपी की तुलना उन्नाव के कुलदीप सेंगर से करते हुए कहा कि भाजपा में कई बलात्कारी गर्व से पार्टी का चोला ओढ़े बैठे हैं और पार्टी उनके समर्थन में खड़ी रहती है।

वीडियो वायरल होने पर जागी पुलिस

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और विपक्ष के हमले के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी मनोज त्रिवेदी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|