MP में जब जांच कराने अस्पताल पहुंची 6 महीने की गर्भवती, ऐसा कुछ पता चला कि पति हो गया गिरफ्तार
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी पति को बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी ने उसे जेल भेज दिया।
मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में एक गर्भवती अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में पहुंचीं, लेकिन वहां ऐसा कुछ हुआ कि जिसके बाद महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मेडिकल जांच के दौरान उस गर्भवती महिला के नाबालिग होने की बात पता चली, जिसके बाद पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से 105 किलोमीटर दूर स्थित सुल्तानगंज थाने के अंतर्गत आने वाले डुंगरिया गांव की है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को गर्भवती युवती जब सरकारी अस्पताल जांच कराने के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने उसे छह महीने का गर्भवती होना पाया, वहीं जब डॉक्टर्स ने उसकी उम्र पर ध्यान दिया तो उसके साढ़े 17 साल का होने की बात पता चली, जिसके बाद अस्पताल की ओर से सुल्तानगंज पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई।
मई 2009 में हुआ था युवती का जन्म
अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) आशुतोष त्यागी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि विकासखंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीबीएमओ) डॉ. अरूण कुमार मिश्रा की लिखित शिकायत पर पुलिस ने दस्तावेजों की जांच की। उन्होंने बताया कि जांच में नाबालिग की जन्मतिथि 15 मई 2009 होने का पता चला। यह बात सामने आने के बाद पीड़िता के बयान लिए गए।
सत्रह साल की उम्र में घरवालों ने करा दी शादी
त्यागी ने कहा कि पूछताछ के दौरान पता चला कि पीड़िता की शादी इस साल 12 मई को सम्पूर्ण सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ कल्याण सिंह आदिवासी (26) के साथ हुई थी। इस दौरान घरवालों ने युवक के साथ पीड़िता का बाल विवाह करा दिया था। शादी के वक्त उसकी आयु 16 साल 363 दिन, यानी लगभग 17 बरस थी।
पांच के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, पति गिरफ्तार
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने बालिग पति सहित पांच लोगों के खिलाफ यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। त्यागी ने कहा कि इस मामले में नाबालिग के माता-पिता एवं सास-ससुर की भूमिका सामने आने पर उन्हें भी आरोपी बनाया गया है, और इस मामले में आगे की जांच जारी है।
अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी पति को बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी ने उसे जेल भेज दिया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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