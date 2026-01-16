Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Husband murders wife over suspicion of infidelity infant child also dies in khargone mp crime
MP के खरगोन में पति ने चरित्र पर शक को लेकर की पत्नी की हत्या, दुधमुंहे बच्चे की भी गई जान

MP के खरगोन में पति ने चरित्र पर शक को लेकर की पत्नी की हत्या, दुधमुंहे बच्चे की भी गई जान

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक हैरान-परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति ने कथित तौर पर चरित्र संदेह को लेकर अपनी पत्नी की पीट-पीट कर हत्या कर दी। इसी दौरान उसके 6 माह के बेटे की सांस नली में दूध चले जाने से उसकी भी मौत हो गई। 

Jan 16, 2026 11:13 am ISTPraveen Sharma खरगोन, वार्ता
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक हैरान-परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पति ने कथित तौर पर चरित्र संदेह को लेकर अपनी पत्नी की पीट-पीट कर हत्या कर दी। इसी दौरान उसके 6 माह के बेटे की सांस नली में दूध चले जाने से उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी दोनों शवों के पास बैठा रहा। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस को शवों के पास बैठा मिला आरोपी

पुलिस अधीक्षक डॉ. रवींद्र वर्मा ने बताया कि बेड़िया थाना क्षेत्र के बकावा स्थित एक मकान से गुरुवार को चंपाबाई मानकर और उसके 6 माह के बेटे का शव मिलने की सूचना मिली थी। स्थानीय थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने तुरंत मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। दोनों के शवों के पास उसका पति सुनील बैठा हुआ मिला और संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया।

पति ने हत्या की बात स्वीकार की

उन्होंने बताया कि महिला के शरीर पर चोटों के कई निशान थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति सुनील ने पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार की है। पूछताछ के आधार पर निष्कर्ष निकल रहा है कि महिला के चरित्र पर संदेह को लेकर यह घटना हुई है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और 6 माह के बेटे को दूध पिला रही चंपा बाई को सुनील ने पीटना शुरू कर दिया।

बच्चे की सांस नली में फंसा दूध

उन्होंने प्रारंभिक जानकारी के आधार पर बताया कि घटना के वक्त चंपा बाई बच्चे को दूध पिला रही थी, विवाद के बाद पिटाई किए जाने के दौरान सम्भवतः बच्चे का दूध सांस की नली में जाकर चोक हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना की विवेचना जारी है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|