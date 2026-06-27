MP के मुरैना में पति ने की पत्नी और दो मासूम बेटों की हत्या, फिर खुद भी ट्रेन से कटकर दी जान

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक गांव में एक व्यक्ति ने आपसी विवाद के बाद अपनी पत्नी और दो बेटों की हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पत्नी दो दिन पहले ही अपने मायके से ससुराल वापस लौटी थी।

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के माताबसैया थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 32 वर्षीय बलराम ने कथित तौर पर अपनी 28 वर्षीय पत्नी रविता, 10 वर्षीय बेटे आरव और 7 वर्षीय बेटे अतुल की हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद भी ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद माताबसैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

दो दिन पहले ही मायके से लौटी थी महिला प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि रविता कुछ समय से अपने मायके में रह रही थी और दो दिन पहले ही वापस ससुराल लौटी थी। इसके बाद परिवार में क्या हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, वहीं घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सकेगा। इस हृदयविदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। पड़ोसियों और ग्रामीणों के मुताबिक, परिवार सामान्य दिखाई देता था, इसलिए एक साथ चार लोगों की मौत की खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। गांव में लोगों की भारी भीड़ जमा है और हर कोई इस दर्दनाक घटना को लेकर चर्चा करता नजर आया।

पारिवारिक विवाद में वारदात मानकर चल रही पुलिस पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौतों के कारणों और घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि की जा सकेगी। इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक विवादों के गंभीर परिणामों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

बता दें कि, आजकल पति-पत्नी के बीच आए दिन होने वाले झगड़े और विवाद कब हिंसक रूप ले लें कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे की कुछ मामलों में गुस्से से भरे दंपती पूरे परिवार की बलि चढ़ाने तक से नहीं चूकते। देश-प्रदेश से ऐसे अनेक घटनाएं हर दिन देखने-और सुनने को मिलती रहती हैं।