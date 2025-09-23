MP में चाकू से 40-45 बार गोदकर मारी गई थी महिला; लूट की कहानी झूठी, पति ही कातिल!

मध्य प्रदेश के खंडवा में रविवार रात दंपति के साथ लूट और फिर महिला की चाकुओं से गोदकर की गई हत्या के मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। महिला का पति ही हत्या का मास्टरमाइंड निकला है, जिसने पत्नी का मर्डर कराने के लिए दोस्तों को सुपारी दी थी।

मध्य प्रदेश के खंडवा में रविवार रात दंपति के साथ लूट और फिर महिला की चाकुओं से गोदकर की गई हत्या के मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। महिला का पति ही हत्या का मास्टरमाइंड निकला है, जिसने पत्नी का मर्डर कराने के लिए दोस्तों को सुपारी दी थी। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने क्राइम पेट्रोल के कई एपीसोड भी देखे और आइडिया लेकर साजिश रची। सुपारी लेकर हत्या करने आए दोस्तों ने महिला पर उसके पति के सामने ही चाकू से 40 से 45 बार वार किए। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में महिला के पति सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, तीसरे फरार आरोपी की भी तलाश जारी है।

खंडवा के पदम नगर थाना क्षेत्र के ग्राम डिगरिस के पास रविवार और सोमवार की आधी रात एक महिला को 40 से 45 बार चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इस मामले का खुलासा करते हुए खंडवा के एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि वारदात के बाद पुलिस की दो टीमों का गठन किया गया था। मुखबिर तंत्र के साथ ही सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर जांच की गई। संदेह के बाद हेमंत उर्फ कान्हा से पूछताछ की गई। उसने महिला के पति की ओर से एक लाख रुपये की सुपारी दिए जाने की बात कही। उसने कबूल किया कि आर्यन और राजेन्द्र नाम के दो अन्य लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और सुपारी के रूप में दी गई 10 हजार एडवांस राशि बरामद की है।

पुलिस के अनुसार हत्या के पहले आरोपियों ने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखी थी। योजना बनाकर हत्यारे पति ने वारदात से 2 दिन पहले अपना मोबाइल फोन गुम होने की बात परिवार में फैला दी। रविवार रात पेट दर्द का बहाना करके पत्नी को साथ में लेकर अस्पताल के लिए निकला। योजना के मुताबिक पहले ही रास्ते में सुनसान जगह पर उसके दोस्त मौजूद थे। उन्होंने अचानक हमला किया जिससे ऐसा लगे की कोई लूट की घटना को अंजाम दे रहा है। सुपारी लेकर हत्या करने आए दोस्तों ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक 40 से 45 बार चाकुओं से वार किया जिससे पत्नी का जिस्म छलनी कर दिया। पति को सामान्य चोट आई। पुलिस ने जब डॉक्टर से पेट दर्द को लेकर जानकारी मांगी तो पता चला कि वह पूरी तरह ठीक था। पुलिस को इसी के बाद पति पर शक हुआ और जांच आगे बढ़ने पर पूरी कहानी सामने आ गई।

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने हत्या के दो दिन पहले ही खंडवा आकर दस्ताने और हत्या में उपयोग आने वाला चाकू खरीदा था। हत्या के पीछे का कारण पति और पत्नी के बीच आपसी संबंध ठीक नहीं होना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति महेंद्र ने मृतक महिला से दूसरा विवाह किया था। उसका कहना है कि पत्नी उसके साथ गाली-गलौज करती थई और परिवार के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं था। परेशान होकर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई थी। महेंद्र ने अपने मोबाइल में आरोपी हेमंत को देकर उसी दूसरा सिम डलवाया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। लेकिन जब आरोपी शिकंजे में फंसते चले गए तो उन्होंने पूरी वारदात को करना कबूल कर लिया।

पुलिस ने इस मामले में हेमंत उर्फ कान्हा, आर्यन के साथ ही मुख्य आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। चौथे फरार आरोपी राजेंद्र की तलाश जारी है। इसके साथ ही एसपी ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को नगद इनाम दिए जाने की भी घोषणा की है।