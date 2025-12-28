Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Husband Killed Wife Punched Kicked for Not Cooking Food On Time in MP
खाना बनाने में हुई देर तो बौखला गया पति, पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के खरगोन में पति ने अपनी पक्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने खाना बनाने में जरा दी देर कर दी। पति ने पहले पत्नी को मुक्का मारा फिर लात मारी और फिर जोर से उसे दीवार पर पटक दिया।

Dec 28, 2025 02:11 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, खरगोन
मध्य प्रदेश के खरगोन में पति ने अपनी पक्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने खाना बनाने में जरा दी देर कर दी। पति ने पहले पत्नी को मुक्का मारा फिर लात मारी और फिर जोर से उसे दीवार पर पटक दिया। इसके चलते पत्नी को इंटरनल ब्लिडिंग शुरू हो गई और उसकी मौत हो गई। घटना गुरुवार रात को सोमाखेड़ी गांव की बताई जा रही है। आरोपी की पहचान रामदेव भवर के तौर पर हुई है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पत्नी समय पर खाना नहीं बना पाई तो शराब के नशे में उसने 40 साल की पत्नी निर्मला बाई को बुरी तरह पीटा। मंडलेश्वर पुलिस स्टेशन के प्रभारी दीपक यादव ने बताया कि निर्मला बाई की मौत इंटरनल ब्लिडिंग के कारण हुई। उन्होंने कहा, अगली सुबह आरोपी ने पड़ोसियों और ससुराल वालों को बताया कि उसकी पत्नी सो नहीं रही है, जिसके बाद मामला सामने आया और पुलिस को सूचना दी गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सिर में आंतरिक चोटों के कारण निर्मला बाई की मौत हुई थी। इसी बीच रामदेव मौके से फरार हो गया और उसे शुक्रवार रात गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसने सब कुछ बता दिया। उसे शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दंपति की एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और एक नाबालिग बेटा है।

