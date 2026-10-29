करवा चौथ के दिन ही कर डाली पत्नी की हत्या; MP के ग्लावियर में खौफनाक वारदात
आरोप है कि महिला की हत्या उसके ही पति आनंद श्रीवास्तव ने की है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में करवा चौथ के दिन एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। शहर के त्यागी नगर में हुई इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतका की पहचान मधु श्रीवास्तव के रूप में हुई है। आरोप है कि महिला की हत्या उसके ही पति आनंद श्रीवास्तव ने की है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
देशभर में गुरुवार को करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। महिलाएं दिनभर व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा के दर्शन कर पूजा करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन ग्वालियर के त्यागी नगर में सामने आई इस घटना ने करवा चौथ के पर्व के बीच इलाके को झकझोर कर रख दिया है।
पुलिस ने शुरू की जांच
जानकारी के मुताबिक, मधु श्रीवास्तव अपने पति आनंद श्रीवास्तव के साथ त्यागी नगर में रहती थीं। इसी दौरान महिला की हत्या की घटना सामने आई। आरोप है कि आनंद श्रीवास्तव ने ही अपनी पत्नी मधु श्रीवास्तव की हत्या की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।
पुलिस फिलहाल घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों को जुटा रही है। हत्या के पीछे क्या वजह रही, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वारदात को अंजाम देने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल किया गया, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
CSP संदीप बागरे के मुताबिक पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है। जांच के बाद ही घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आ सकेगी।करवा चौथ जैसे पर्व के दिन महिला की हत्या की खबर सामने आने के बाद त्यागी नगर में चर्चा का माहौल है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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