Husband Killed Wife in MP After She Refuse to make tea arrested
MP में पत्नी ने चाय बनाने के लिए मना किया तो बौखला गया पति, गला रेतकर मार डाला; पुलिस ने दबोचा

Jan 04, 2026 10:42 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नरसिंहपुर
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कप चाय के विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां मनोज सोनी नाम के शख्स ने अपनी 45 साल की पत्नी, लता सोनी का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना 9 दिसबंर की है। आरोपी उसके बाद से फरार था। हालांकि पुलिस ने तलाशी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।

पति ने अपने घर पर ही पत्नी की हत्या की। घटना का पता तब चला जब पीड़िता के बेटे के एक दोस्त ने पुलिस में शिकायत दी कि लता सोनीवास अपने कमरे में मृत राई गई है। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जल्द पुलिस का ध्यान महिला के पति पर गया जो घटना के बाद से गायब था। पुलिस को जल्द ही समझ आ गया कि पति ही महिला की हत्या कर फरार हो गया है।

सोते वक्त किया पत्नी पर हमला

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपी मनोज अस्थमा का मरीज है और उसे चाय के साथ अपनी दवा लेनी थी। जब उसने पत्नी से चाय बनाने को कहा और पत्नी ने मना कर दिया, तो वह गुस्से से आगबबूला हो गया। दोनों के बीच पहले से भी काफी विवाद चल रहे थे, लेकिन चाय के लिए किए गए इनकार ने उसके पुराने गुस्से को और भड़का दिया। आरोपी ने तब हमला किया जब उसकी पत्नी सो रही थी।

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने एक लंबी तलाश के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल, आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
