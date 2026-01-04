MP में पत्नी ने चाय बनाने के लिए मना किया तो बौखला गया पति, गला रेतकर मार डाला; पुलिस ने दबोचा

संक्षेप: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां महज एक कप चाय के विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां मनोज सोनी नाम के शख्स ने अपनी 45 साल की पत्नी, लता सोनी का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया।

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कप चाय के विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां मनोज सोनी नाम के शख्स ने अपनी 45 साल की पत्नी, लता सोनी का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना 9 दिसबंर की है। आरोपी उसके बाद से फरार था। हालांकि पुलिस ने तलाशी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पति ने अपने घर पर ही पत्नी की हत्या की। घटना का पता तब चला जब पीड़िता के बेटे के एक दोस्त ने पुलिस में शिकायत दी कि लता सोनीवास अपने कमरे में मृत राई गई है। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जल्द पुलिस का ध्यान महिला के पति पर गया जो घटना के बाद से गायब था। पुलिस को जल्द ही समझ आ गया कि पति ही महिला की हत्या कर फरार हो गया है।

सोते वक्त किया पत्नी पर हमला टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपी मनोज अस्थमा का मरीज है और उसे चाय के साथ अपनी दवा लेनी थी। जब उसने पत्नी से चाय बनाने को कहा और पत्नी ने मना कर दिया, तो वह गुस्से से आगबबूला हो गया। दोनों के बीच पहले से भी काफी विवाद चल रहे थे, लेकिन चाय के लिए किए गए इनकार ने उसके पुराने गुस्से को और भड़का दिया। आरोपी ने तब हमला किया जब उसकी पत्नी सो रही थी।