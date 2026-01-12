Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़husband killed wife for denying sex in indore madhya pradesh
'8 साल से संबंध नहीं बना रहा थी, इसलिए मार डाला'; इंदौर में हैवान बना पति, गला घोंटकर पत्नी की जान ली

'8 साल से संबंध नहीं बना रहा थी, इसलिए मार डाला'; इंदौर में हैवान बना पति, गला घोंटकर पत्नी की जान ली

संक्षेप:

इंदौर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पति-पत्नी के घरेलू विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। पति ने पत्नी का गला दबा दिया, जिससे कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। इसके बाद आरोपी पति उसे लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस की पूछताछ में पति ने अपना अपराध कबूल कर लिया है।

Jan 12, 2026 01:52 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

इंदौर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पति-पत्नी के घरेलू विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। पति ने पत्नी का गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। इसके बाद आरोपी पति उसे लेकर एमवाय अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस की पूछताछ में पति टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मध्य प्रदेश के इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में हैवानियत की हद पार करते हुए एक पति ने पत्नी का गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गईं। इसके बाद आरोपी पति उसे लेकर एमवाय अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना 9 जनवरी की है, लेकिन पुलिस ने रविवार (11जनवरी) रात मामले में एफआईआर दर्ज की। सूचना मिलते ही शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने और मारपीट के स्पष्ट निशान सामने आए।

पूछताछ में टूटा आरोपी, कबूली हत्या

पुलिस ने मृत महिला के पति माधव चौहान को थाने बुलाकर पूछताछ की। शुरुआत में वह घटना से मुकरता रहा, लेकिन कड़ी पूछताछ में टूट गया। उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी ने बताया कि मृतका की पहचान 40 साल की सुमित्रा चौहान, निवासी शुभम नगर के रूप में हुई है। आरोपी पति माधव चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

संबंधों से इनकार बना हत्या की वजह

पुलिस के मुताबिक, माधव ने स्वीकार किया कि पिछले करीब आठ साल से पत्नी उसके साथ संबंध नहीं बना रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था। 9 जनवरी को भी कहासुनी हुई, जो गुस्से और वहशीपन में बदल गई। इसी दौरान उसने सुमित्रा का गला दबाकर उसकी जान ले ली।

डॉक्टरों से कहा- पत्नी का ब्लड प्रेशर कम था

आरोपी पेशे से मिस्त्री है। उसका एक बेटा और एक बेटी है। घटना के वक्त बेटा काम पर गया हुआ था, जबकि बेटी पढ़ाई के लिए घर से बाहर थी। बच्चों की गैरमौजूदगी में माधव ने वारदात को अंजाम दिया और बाद में पत्नी को अस्पताल पहुंचाकर बीमारी का बहाना बनाता रहा। उसने डॉक्टरों से कहा कि पत्नी का ब्लड प्रेशर कम था।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने खोली झूठ की परतें

महिला की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने पति के झूठ की सभी परतें खोल दीं। मृत महिला के गले पर दबाव और शरीर पर चोटों के निशान ने साफ कर दिया कि यह मौत नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

रिपोर्टः हेमंत

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|