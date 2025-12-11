पति के शक की भेंट चढ़ी पत्नी, कपड़ा धोने की मोंगरी से मार डाला; MP में खौफनाक वारदात

संक्षेप: मध्य प्रदेश में एक महिला अपने पति के शक की भेंट चढ़ गई। पति ने कपड़ा धोने की मोंगरी से सिर पर वार कर उसे मार डाला। महिला एक निजी स्कूल में नौकरी करती थी। वह सुबह स्कूल जाती थी और शाम को लौटती थी। पति को उसके चरित्र पर शक होने लगा था।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चरित्र पर शंका होने पर पति ने अपनी पत्नी की कपड़ा धोने की मोंगरी से पीटकर हत्या कर दी। घटना बुधवार देर रात इंदरगंज थाना क्षेत्र के खटीक मोहल्ले की है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान रेनू मौर्य के रूप में हुई है। 25 साल पहले उसकी शादी धर्मेंद्र मौर्य से हुई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण रेनू एक निजी स्कूल में नौकरी करती थी। वह सुबह स्कूल जाती थी और शाम को लौटती थी। धर्मेंद्र को पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा। इस कारण उनमें अक्सर विवाद होता था। बुधवार देर रात भी इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि धर्मेंद्र ने पास में रखी मोंगरी से रेनू के सिर पर मार दी।

मोंगरी के वार से रेनू लहूलुहान होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। पति ने देखा कि वह निढाल हो चुकी है तो उस पर कंबल डाल दिया। घटना के समय उनकी 12 साल की बेटी मानसी घर की पहली मंजिल पर अपनी दादी के साथ थी। शोर सुनकर जब वह नीचे आई तो उसने अपने पिता को अपनी मां के पास खड़ा देखा। इसके बाद पिता वहां से फरार हो गया। रेनू के बड़े बेटे तरुण ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई मोंगरी को जब्त कर लिया।

रेनू के भाई राजेश जाटव ने बताया कि छोटी बच्ची, लड़का और दादी ऊपर थीं। रेनू को उसके पति ने मारा है। उसने छोटी बहन की शादी में भी विवाद किया था। कहा था कि उन्हें इतना दे दिया हमको कुछ नहीं दिया। हमें भी चाहिए। खुद काम नहीं करता था और बहन को भी नहीं करने देता था। रेनू की मां ने कहा कि बेटी को मार डाला।

रेनू की बेटी मानसी ने बताया कि खटर-पटर की आवाज आ रही थी। तब मैंने कुंडी खोली और छेद में से देखा तो दादी से कहा कि पापा-मम्मी के यहां क्या कर रहे हैं। फिर दादी उतरकर आईं और गेट खोला तो देखा कि खून बह रहा था।

इंदरगंज थाना प्रभारी दीप्ति तोमर ने बताया कि झगड़े की वजह चरित्र को लेकर शंका थी। रेनू स्कूल में बाई का काम करती थी और बच्चों को लाती ले जाती थी। रेनू के लड़के ने एफआईआर दर्ज कराई है। जल्द ही हम आरोपी की पकड़ लेंगे।