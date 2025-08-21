पति ने ही करवाई थी हत्या, प्रेमिका के साथ रहने के लिए सुपारी देकर पत्नी को मरवाया था; 5 गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र में महिला की मौत के मामले में उसका पति ही हत्यारा निकला। प्रेमिका के साथ रहने के लिए उसने सुपारी देकर अपनी पत्नी की हत्या करवा दी। पुलिस ने इस मामले में पति और उसकी प्रेमिका सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।

मध्य प्रदेश के इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र में महिला रानी की मौत के मामले में उसका पति ही हत्यारा निकला। प्रेमिका के साथ रहने के लिए उसने सुपारी देकर अपनी पत्नी की हत्या करवा दी। पुलिस ने महिला के पति ईश्वर सोनगरा, तोषिका सोनगरा, शूटर मुजफ्फर सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या किसी हादसे का नतीजा नहीं बल्कि उसके पति ईश्वर ने अपनी प्रेमिका और मां के दबाव में की है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया था कि रानी की बड़ी मां कांता ने कहा कि रानी को कई दिनों से धमकियां मिल रही थीं। ईश्वर की प्रेमिका और उसकी मां लगातार फोन कर रानी को रास्ते से हटने की बात कह रही थीं। परिवार का कहना है कि ईश्वर अपनी प्रेमिका को छोड़ने को तैयार नहीं था, जबकि रानी अपने बच्चों के लिए समझौता कर उसी के साथ रहना चाहती थी।

कनाड़िया पुलिस ने बताया कि तोषिका निजी स्कूल की एडमिन है। उसने तीन साल पहले स्कूल बस के ड्राइवर ईश्वर से शादी कर ली थी। दोनों ने साथ रहने के लिए रानी को रास्ते से हटाने साजिश की और मुजफ्फर को सुपारी देकर रानी की हत्या करवा दी।

एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्र सिंह के मुताबिक ईश्वर सोनगरा ने बताया था कि उसकी पत्नी रानी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की थी। ईश्वर उसे एमवाय अस्पताल ले गया और शव मोर्चरी में रखवा दिया था। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर तोषिका सोनगरा निवासी कनाड़िया, अमन पुत्र महेश मिमरोट निवासी गणराज नगर(खजराना), मोहम्मद समद पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी गोसिया मंदिर के पास (खजराना) मुजफ्फर पुत्र सलीम खान निवासी गांधी ग्राम कॉलोनी (खजराना) को भी गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक तोषिका से तीन साल पहले ईश्वर ने शादी कर ली थी। रानी इसका विरोध करती थी। तोषिका और ईश्वर ने साथ में साजिश की और रुपयों की व्यवस्था के लिए गोल्ड लोन लिया। ईश्वर ने पिस्टल के लिए 20 हजार और हत्या के लिए रानी ने 40 हजार रुपए मुजफ्फर को दिए। मुजफ्फर ने समद से पिस्टल मांगी। समद ने अमन मिमरोट और फिर अमन ने अमन देवड़ा व एक अन्य से मुलाकात करवाई। देवड़ा और उसके साथी का एक्सीडेंट हो चुका है। देवड़ा की उसमें मौत हो गई जबकि साथी की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पूर्व रानी की रेकी की गई थी। 14 अगस्त को स्कूल से आते वक्त मुजफ्फर बगैर नंबर की बाइक से हेलमेट लगाकर कनाड़िया पहुंचा और रानी को गोली मारकर फरार हो गया था।

थाने में जमकर हंगामा किया था 14 अगस्त को पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने रानी के सिर में गोली का छेद पाया था। इसके बाद परिवार ने थाने में जमकर हंगामा किया था। घटना के बाद से ही पुलिस ने ईश्वर को हिरासत में लिया हुआ है। पूछताछ में वह बार-बार अपने बयान बदल रहा है, जिससे शक और गहरा हो गया था । परिवार ने बताया कि रानी का पति कई बार फोन कर उसे छोड़ने की धमकी दे चुका था। इस विवाद की जानकारी समाज के लोगों और पुलिस तक भी पहुंची थी, लेकिन ईश्वर अपनी प्रेमिका के साथ रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयार नहीं था।