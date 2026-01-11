MP में जिस पति ने सपना पूरा करवाया उसी के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई पत्नी, बोली- साथ चलने में शर्म आती है

संक्षेप: मध्य प्रदेश के भोपाल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक मंदिर के पुजारी ने अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपनी जमा-पूंजी लगाकर उसे सब-इंस्पेक्टर (SI) बनवाया।

मध्य प्रदेश के भोपाल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक मंदिर के पुजारी ने अपनी पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपनी जमा-पूंजी लगाकर उसे सब-इंस्पेक्टर (SI) बनवाया। लेकिन जैसे ही पत्नी की ट्रेनिंग पूरी हुई और उसने नौकरी जॉइन की, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। पत्नी ने पति के पारंपरिक पहनावे, जैसे धोती-कुर्ता पहनने और सिर पर शिखा (चोटी) रखने पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया।

नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने अपने पति पर मॉर्डन बनने का दबाव बनाया और उसे अपना हुलिया बदलने के लिए कहा। जब पति ने अपनी आस्था और पहचान का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो पत्नी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पत्नी का कहना है कि उसे अपने पति के साथ सार्वजनिक स्थानों पर जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है और अब उनका रहन-सहन उसके पेशेवर और सामाजिक रुतबे के मेल नहीं खाता। वहीं पति का कहना है कि उसने अपनी पत्नी का सपना पूरा करने में उसका पूरा साथ दिया, शिक्षा का खर्च भी उठाया लेकिन अब उससे उसकी पहचान बदलने के लिए कहा जा रहा है।

फैमिली कोर्ट में दोनों की सुलह कराने के लिए कई बार काउंसलिंग की गई, लेकिन महिला अपने फैसले पर अडिग रही। इस मामले पर फैमिली काउंसलर शैल अवस्थी का कहना है कि जब किसी साथी का सामाजिक स्तर अचानक बदल जाता है, तो अक्सर ऐसी दूरियां पैदा होने लगती हैं।

अदालती रिकॉर्ड और मामले से जुड़े काउंसलरों के अनुसार, दोनो तीन से चार साल तक साथ रहे। महिला पुलिस फोर्स में शामिल होना चाहती थी। पति ने उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद की। उसने धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों से अर्जित अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उसकी शिक्षा, कोचिंग और परीक्षा की तैयारी में लगाया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका चयन सब-इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। लेकिन ट्रेनिंग पूरी करने और सर्विस में शामिल होने के कुछ ही समय बाद, पति के प्रति उसका रवैया बदल गया।