मंदसौर में पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, बचाने पहुंचीं बुआ तो उसे भी नहीं बख्शा

संक्षेप: मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलखूंटा में शनिवार शाम कोर्ट में सुनवाई से लौटे पति ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी ममता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान उसकी बुआ बचाने पहुंचीं, तो आरोपी ने उन पर भी पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया हैं। जहां एक पति ने पत्नी सहित बुआ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, हालांकि दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं और जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रह है, पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलखूंटा में शनिवार शाम कोर्ट में सुनवाई से लौटे पति ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी ममता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान उसकी बुआ बचाने पहुंचीं, तो आरोपी ने उन पर भी पेट्रोल डालकर आग लगा दी। डॉक्टरों के अनुसार पत्नी ममता का चेहरा, छाती और पेट करीब 35 फीसदी झुलस चुका है, जबकि बुआ की हालत भी गंभीर बनी हुई है। इस दौरान ममता के पिता रामसिंह ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा की थाने में कई बार शिकायत की थी कि दामाद पेट्रोल डालकर बेटी को जलाने की धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

दहेज प्रताड़ना का केस मिली जानकारी के अनुसार पत्नी ममता ने पति राजुनाथ पर नवंबर 2024 में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया था, पति राजुनाथ पर आरोप है कि वह 5 लाख रुपये दहेज के मांग रहा है। रकम नहीं मिलने पर घर में आए दिन विवाद और मारपीट होती थी। मामले को लेकर कोर्ट में परिवाद चल रहा है, शनिवार को कोर्ट की सुनवाई के बाद रात पति बुआ के घर पहुंचा ओर पत्नी से विवाद के बाद आग लगा दी।

एक साल से पति से अलग रह रही थी पीड़िता ममता ने बताया कि 'पिछले करीब एक साल से पति से अलग रह रही थी। मामले में 2 से 3 बार कोर्ट में पेशी हो चुकी है। इसी केस की शनिवार सीतामऊ कोर्ट में सुनवाई हुई थी। पेशी के बाद ममता अपनी बुआ कासूबाई के घर पीपलखूंटा गांव चली गई थी। कोर्ट में सुनवाई के बाद आग लगने से पहले पति ने बंदूक से डराया ओर केस वापस लेने के लिए धमकाया नहीं मानने पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मैं इंसाफ चाहती हूं। मुझे डर है कि वह मेरे मम्मी-पापा को भी नुकसान पहुंचा सकता है।'

पिता ने दर्ज की थी शिकायत पिता रामसिंह ने पुलिस पर आरोप लगाया है ओर कहा कि तीन महीने पहले उन्होंने सुवासरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उस दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति को बताया था कि दामाद पेट्रोल डालकर जलाकर मार डालने की धमकी दे रहा है। उसे पकड़ने के लिए अर्जी लगाई गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर समय रहते पुलिस कदम उठाती, तो मेरी बेटी आज इस हालत में न होती। वहीं नाहरगढ़ थाना प्रभारी वरुण तिवारी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है।