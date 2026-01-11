Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Husband doused wife with petrol and set her on fire in Madhya Pradesh Mandsaur
मंदसौर में पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, बचाने पहुंचीं बुआ तो उसे भी नहीं बख्शा

मंदसौर में पति ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, बचाने पहुंचीं बुआ तो उसे भी नहीं बख्शा

संक्षेप:

मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलखूंटा में शनिवार शाम कोर्ट में सुनवाई से लौटे पति ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी ममता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान उसकी बुआ बचाने पहुंचीं, तो आरोपी ने उन पर भी पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

Jan 11, 2026 11:28 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, मंदसौर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया हैं। जहां एक पति ने पत्नी सहित बुआ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, हालांकि दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं और जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रह है, पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलखूंटा में शनिवार शाम कोर्ट में सुनवाई से लौटे पति ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी ममता पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान उसकी बुआ बचाने पहुंचीं, तो आरोपी ने उन पर भी पेट्रोल डालकर आग लगा दी। डॉक्टरों के अनुसार पत्नी ममता का चेहरा, छाती और पेट करीब 35 फीसदी झुलस चुका है, जबकि बुआ की हालत भी गंभीर बनी हुई है। इस दौरान ममता के पिता रामसिंह ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा की थाने में कई बार शिकायत की थी कि दामाद पेट्रोल डालकर बेटी को जलाने की धमकी दे रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

दहेज प्रताड़ना का केस

मिली जानकारी के अनुसार पत्नी ममता ने पति राजुनाथ पर नवंबर 2024 में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया था, पति राजुनाथ पर आरोप है कि वह 5 लाख रुपये दहेज के मांग रहा है। रकम नहीं मिलने पर घर में आए दिन विवाद और मारपीट होती थी। मामले को लेकर कोर्ट में परिवाद चल रहा है, शनिवार को कोर्ट की सुनवाई के बाद रात पति बुआ के घर पहुंचा ओर पत्नी से विवाद के बाद आग लगा दी।

एक साल से पति से अलग रह रही थी

पीड़िता ममता ने बताया कि 'पिछले करीब एक साल से पति से अलग रह रही थी। मामले में 2 से 3 बार कोर्ट में पेशी हो चुकी है। इसी केस की शनिवार सीतामऊ कोर्ट में सुनवाई हुई थी। पेशी के बाद ममता अपनी बुआ कासूबाई के घर पीपलखूंटा गांव चली गई थी। कोर्ट में सुनवाई के बाद आग लगने से पहले पति ने बंदूक से डराया ओर केस वापस लेने के लिए धमकाया नहीं मानने पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मैं इंसाफ चाहती हूं। मुझे डर है कि वह मेरे मम्मी-पापा को भी नुकसान पहुंचा सकता है।'

पिता ने दर्ज की थी शिकायत

पिता रामसिंह ने पुलिस पर आरोप लगाया है ओर कहा कि तीन महीने पहले उन्होंने सुवासरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उस दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति को बताया था कि दामाद पेट्रोल डालकर जलाकर मार डालने की धमकी दे रहा है। उसे पकड़ने के लिए अर्जी लगाई गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर समय रहते पुलिस कदम उठाती, तो मेरी बेटी आज इस हालत में न होती। वहीं नाहरगढ़ थाना प्रभारी वरुण तिवारी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Crime News Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|