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पत्नी का गला घोंटा, फिर खुद ने खाया जहर; MP के इंदौर में मर्डर और सुसाइड से सनसनी

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार देर रात एक युवक ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के बाद खुद भी जहर खाकर जान दे दी। मृतक हल्केवीर पटेल एक पेस्टीसाइड कंपनी में लैब टेक्निशियन था। 

पत्नी का गला घोंटा, फिर खुद ने खाया जहर; MP के इंदौर में मर्डर और सुसाइड से सनसनी

मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के मेघदूत नगर क्षेत्र में रविवार सुबह सामने आई कथित मर्डर और सुसाइड की एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। यहां एक पति ने पहले अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद भी जहर खाकर जान दे दी। यह वारदात शनिवार देर रात की बताई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, मृतक का नाम हल्केवीर पटेल और उसकी पत्नी का नाम रोशनी पटेल है। बताया जा रहा है कि रात में पति-पत्नी के बीच हुए किसी बात पर विवाद के बाद हल्केवीर ने पत्नी रोशनी का गला घोंट दिया। हत्या करने के बाद उसने खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई।

मृतक हल्केवीर पटेल पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक पेस्टीसाइड कंपनी में लैब टेक्निशियन के रूप में काम करता था। रविवार सुबह जब आसपास के लोगों को घटना की जानकारी लगी तो इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने तुरंत हीरा नगर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या व हत्या के पीछे की वजह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

रिपोर्ट - हेमंत

Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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