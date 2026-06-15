खंभे से बांधा, गर्म सरिये से दागा; गले में जंजीर बंधे थाने पहुंची महिला ने बताई पति की हैवानियत
एमपी में महिला के साथ उसके पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसे खंभे से बांधा, गर्म सरिए से दागा। महिला गले में लोहे की जंजीर बांधे 6 किलोमीटर पैदल चलकर थाने पहुंची।
मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में एक महिला के साथ उसके पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। नशे में धुत होकर उसने पहले पत्नी के शरीर को गर्म लोहे की छड़ से दागा। बार-बार पीटा। लगभग 24 घंटों तक लोहे की जंजीर से घर के एक खंभे में बांधे रखा। महिला ने किसी तरह खुद को आजाद किया और पैदल ही पुलिस के पास निकल पड़ी। गले पर लोहे की जंजीर बंधी महिला 6 किलोमीटर पैदल चलकर पुलिस के पास पहुंची और आपबीती सुनाई। महिला की दास्तां सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
महिला लगभग 24 घंटों तक, लोहे की जंजीर से बंधी हुई वह अपने घर के एक खंभे से बंधी रही। महिला का नाम मंगीबाई तनवर बताया जा रहा है। उसका पति सरदार सिंह तंवर पुलिस की गिफ्त में है। महिला जब थाने पहुंची तो उसकी हालत देख पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए। वह काफी थकी हुई लग रही थी। शरीर पर अनगिनत चोटों के निशान थे। पैर कांटों से छिदे हुए थे और लोहे की जंजीर अभी भी उसके गले पर लटकी हुई थी।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। 10 जून की शाम को उसका पति शराब पीकर घर लौटा। रात का खाने के बाद, पति ने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। जब उसने विरोध किया, तो वह बाहर गया, एक पेड़ की टहनी काटकर उसकी छड़ी बना ली। इसके बाद उस पर बेरहमी से हमला किया गया।
थप्पड़ मारे, लाठी से पीटा और यातनाएं दी
महिला ने बताया कि उसे लाठी से पीटा गया, बार-बार थप्पड़ मारे गए और धमकाया गया। तरह-तरह की यातनाएं झेलने के बावजूद मंगीबाई की हिम्मत नहीं टूटी। उसने पुलिस के पास जाने का फैसला किया और रात के समय चुपचाप घर से निकल गई। वह खिलचीपुर पुलिस स्टेशन की ओर घंटों पैदल चलती रही।
पति ने पकड़ा और फिर सजा दी
लेकिन इससे पहले कि वह पुलिस के पास पहुंच पाती, उसके पति ने कथित तौर पर एक मंदिर के पास उसे रोक लिया, उस पर फिर से हमला किया और उसे वापस गांव ले गया। मंगीबाई ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके गले में लोहे की जंजीर लपेटी, उसका दूसरा सिरा एक खंभे से बांध दिया और उसे ताला लगा दिया।
शरीर पर गर्म लोहे से दागे के निशान, 24 घंटे कैद रखा
महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने फिर गैस स्टोव पर लोहे की छड़ को गर्म किया और उसे उसके शरीर को दागा। उसकी कमर, कूल्हे और दाहिनी जांघ पर जलने के निशान थे। वह दर्द से चीखती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अगले 24 घंटों तक वह घर के अंदर ही कैद रही।
भागने की फिराक में था पति
पीड़िता के अनुसार, उसका पति ग्रामीणों को पंचायत के लिए इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था और भागने की फिराक में था। उधर, महिला ने किसी तरह लोहे की जंजीरों पर पत्थर मार-मारकर खुद को आजाद किया। जब उसका पति पंचायत के लिए ग्रामीणों को बुलाने घर से निकला। एक पल भी बर्बाद किए बिना, वह घर से भाग निकली।
6 घंटे पैदल चलकर पुलिस के पास पहुंची
महिला के अनुसार, तब तक रात हो चुकी थी और घुप अंधेरे में वह गले पर लोहे की जंजीर लिए पैदल चलती रही। वह खेतों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए नंगे पांव 6 किलोमीटर पैदल चलकर पुलिस के पास पहुंची। महिला के अनुसार, रास्ते में मिलने वाले लोग उसकी गर्दन में लटकी चेन देखकर समझे कि वह मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि, एक राहगीर ने उसकी परेशानी को भांपा और उसे कुछ खाने को दिया।
जब मंगीबाई रात करीब 10 बजे खिलचीपुर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुईं, तो उसकी हालत देख पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। लोहे की जंजीर अभी भी उसके गले में लटक रही थी। उसके शरीर पर जलने के निशान साफ दिख रहे थे। वह काफी डरी हुई थी। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वह फूट-फूटकर रोने लगी और उसने पुलिस को सारी घटना विस्तार से बताई। पुलिस ने महिला के गले से जंजीर हटाई और उसे मेडिकल के लिए भेज दिया।
पुलिस ने तुरंत गांव पहुंच आरोपी को अरेस्ट किया
पुलिस अधिकारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि जांच में उसके शरीर पर चोट के निशान और जलने के घाव पाए गए। तुरंत एक टीम को गांव भेजा गया और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा, "उनकी शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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