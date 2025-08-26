पत्नी को बाधा, मूंह में घुसा दिया गर्म चाकू; दहेज के लालच में हैवान बना पति

मध्य प्रदेश के खरगोन से दहेज प्रताड़ना का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पति ने दहेज के लालच में पत्नी को खूब प्रताड़ित किया। जब वह दर्द से चिल्लाने लगी तो मूंह में गर्म चाकू तक डाल दिया।

मध्य प्रदेश के खरगोन से दहेज प्रताड़ना का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पति ने दहेज के लालच में पत्नी को खूब प्रताड़ित किया। जब वह दर्द से चिल्लाने लगी तो मूंह में गर्म चाकू तक डाल दिया। पति ने उशके हाथ और पैर पर भी गर्म चाकू से वार किया जिससे उसे कई गंभीर चोटें आई हैं। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब हाल ही में ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी दहेज हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक खरगोन मामले की पीड़िता खुशबू पिपलिया ने बताया, दहेज की मांग पूरी ना होने पर उसके पति ने उस पर हमला किया। उनकी शादी इश साल फरवरी में हुई थी और इसके बाद से ही पति लगातार ये जता रहा था कि वह पत्नी को पसंद नहीं करता। सोमवार को किसी तरह पीड़िता पति के चंगुल से बच निकली और एक घरेलू नौकर से उधार लिए गए मोबाइल फोन से अपने परिवार को फोन किया। इसके बाद उसे इलाज के लिए अवारकच्छ के जिला अस्पताल ले जाया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल ने पुलिस को बताया कि खुशबू नाम की एक महिला को उसके पति ने गर्म चाकू से गंभीर रूप से जला दिया है। पुलिस अस्पताल पहुंची और उसका बयान दर्ज किया। उसने आरोप लगाया कि शादी के बाद, उसके पति ने बार-बार कहा कि वह उसे पसंद नहीं करता और उसे घर छोड़कर जाने को कहा। खुशबू ने बताया कि रविवार की रात, नशे की हालत में उसके पति ने पहले उसे लात मारी और फिर उसे रसोई में घसीट लिया। उसने उसके हाथ-पैर बांध दिए और उसके सिर पर बंदूक जैसी कोई चीज़ दबा दी, उसके बाद उसे गर्म चाकू से कई जगहों पर दागा।