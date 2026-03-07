Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बेटे के साइकिल के लिए पत्नी से पैसा मांगा, कहासुनी होने पर पीट-पीटकर बीवी को मार डाला

Mar 07, 2026 03:14 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता/बैतूल
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में साइकिल खरीदने के पैसों को लेकर हुए विवाद ने एक महिला की जान ले ली। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने एक बार फिर घरेलू विवादों के हिंसक रूप लेने की चिंता को उजागर किया है।

बेटे के साइकिल के लिए पत्नी से पैसा मांगा, कहासुनी होने पर पीट-पीटकर बीवी को मार डाला

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में साइकिल खरीदने के पैसों को लेकर हुए विवाद ने एक महिला की जान ले ली। पुलिस ने शाहपुर थाना क्षेत्र के इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने एक बार फिर घरेलू विवादों के हिंसक रूप लेने की चिंता को उजागर किया है।

पुलिस के अनुसार घटना ग्राम ढप्पा के खेड़ाढाना की है। यहां 4 मार्च की रात लगभग 11 बजे आरोपी सुधाकर दरशिमा ने अपने बेटे कुनाल के लिए साइकिल खरीदने के उद्देश्य से अपनी पत्नी कविता से पैसों की मांग की थी। पैसों को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो धीरे-धीरे तीखे विवाद में बदल गई। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने आवेश में आकर पत्नी के साथ हाथ-मुक्कों और बेल्ट से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान कविता को सिर के पीछे, चेहरे, पीठ और पैरों में गंभीर चोटें आईं। चोटें इतनी गंभीर थीं कि कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलने के बाद 6 मार्च को थाना शाहपुर में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए और मृतिका के शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मामले में प्राप्त तथ्यों के आधार पर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई। संभावित ठिकानों पर दबिश देकर आरोपी सुधाकर दरशिमा को गिरफ्तार कर लिया गया।

ये भी पढ़ें:टिक्की खाने निकली लड़की को किडनैप कर 3 लड़कों ने गैंगरेप किया, MP में दरिंदगी
ये भी पढ़ें:खेत में दर्द से कराह रही महिला की नाक और जीभ कटी हुई थी, अस्पताल में मौत

पुलिस के मुताबिक आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस बीच बैतूल के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि त्योहारों के समय परिवारों में खुशियों के साथ अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं, लेकिन कई बार इन्हीं अपेक्षाओं और छोटी-छोटी बातों पर विवाद हिंसा का रूप ले लेते हैं।

ये भी पढ़ें:दहेज में कार नहीं मिली तो पत्नी पर फेंका एसिड, गोद में सो रही बच्ची भी झुलसी

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में जिले के विभिन्न थानों में घरेलू हिंसा से जुड़े करीब 45 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें पति-पत्नी के बीच विवाद, आर्थिक तनाव, शराब के प्रभाव में झगड़े और आपसी कहासुनी के बाद मारपीट जैसी घटनाएं सामने आई हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|