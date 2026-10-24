सोती हुई पत्नी को कुल्हाड़ी से मारा, फिर खुद का भी काटा गला; MP में सनसनीखेज वारदात
वारदात का पता उस वक्त चला जब उनके चार बच्चे नींद से जागे और उन्होंने माता-पिता को खून से लथपथ देखा। इसके बाद पड़ोसियों को इसकी सूचना दी गई और दोनों को अस्पताल ले जाया गया।
मध्य प्रदेश के भोपाल से खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने सोते समय अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसके बाद उसने खुद भी ब्लेड से अपना गला काट लिया। घटना कोलर थाना क्षेत्र के अब्बास नगर की है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना शुक्रवार सुबह हुई। वारदात का पता उस वक्त चला जब उनके चार बच्चे नींद से जागे और उन्होंने माता-पिता को खून से लथपथ देखा। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को इसकी सूचना दी जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पति ड्राइवर के तौर पर काम करता था। लेकिन 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट के बाद उसकी नौकरी चली गई। पत्नी घरों में काम करके घर का खर्च चला रही थी। पति बेरोजगार था और इसी बात को लेकर आए दिन लोगों के झगड़े होते रहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक पति को पत्नी के चरित्र पर भी शक था।
पत्नी के चरित्र पर था शक
उसे शक था कि जब वह काम के सिलसिले में दूसरों के घरों में जाती है, तो कुछ गलत होता है। पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला करने के बाद खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। फिलहाल दोनों वेंटिलेटर पर हैं।
एसीपी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि महिला के सिर पर कुल्हाड़ी से तीन वार किए गए थे, पति के गले का घाव भी काफी गहरा था। कोलर पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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