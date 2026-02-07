Hindustan Hindi News
Humanity shamed in madhya pradesh Datia When an ambulance failed to arrive woman body was placed in a garbage truck
दतिया में मानवता शर्मसार! कचरा वाहन में रखा महिला का शव; JCB से ही डाल दी मिट्टी

संक्षेप:

Feb 07, 2026 06:24 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
जिले के इंदरगढ़ तहसील में स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इंदरगढ़ में कुछ दिनों से एक अर्ध विक्षिप्त महिला रह रही है। उसकी सुबह मौत हो गई। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि भूख और ठंड के वजह से उसकी मौत हो गई। लोगों ने सड़क पर उसकी लाश देखी तो लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद को उसकी सूचना दी।

समाज सेवियों के फोन के बाद भी मौके पर एंबुलेंस नहीं पहुंच सकी। काफी देर बाद नगर परिषद ने अपना कचरा वाहन भेज दिया। नगर परिषद का कोई कर्मचारी साथ भी नहीं था तो वहां मौजूद लोगों ने कचरा वाहन में महिला का शव रखवा दिया।

दफनाने के लिए जेसीबी से गड्डा खोदा

पोस्टमार्टम के बाद जब कर्मचारी महिला के शव को दफनाने पहुंचे तो एक बार फिर मानवीय संवेदनाओं को झकझोर करने वाली तस्वीरें सामने आई। शव को दफनाने के लिए जेसीबी से गड्डा खोदा गया। गड्डा खोद कर शव के ऊपर कपड़ा डाल कर हाथों से मिट्टी डालने के बजाए जेसीबी से मिट्टी डाल कर शव को दफना खानापूर्ति कर दी गई। जब ये तस्वीरें सामने आई तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बगलें झांकने लगे।

महिला का शरीर अत्यधिक कमजोर

इंदरगढ़ थाना प्रभारी टीआई गौरव शर्मा ने बताया कि महिला पिछले तीन चार दिनों से क्षेत्र में घूमती दिखाई दे रही थी। प्रारंभिक जांच में भूख, प्यास और ठंड के कारण मौत की आशंका जताई गई है। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र वर्मा ने भी महिला के शरीर को अत्यधिक कमजोर बताया।

मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
