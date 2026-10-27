MP के जंगल में मिला नर कंकाल, 30 दिन पुराना होने की आशंका
पुलिस का मुख्य फोकस मृतक की पहचान करने और घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाने पर है। मृतक की पहचान और मौत के कारणों का खुलासा पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र में अमोला घाटी के ऊपर एक अज्ञात शख्स का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों तक पहुंची, मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। घटना के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और उसकी मौत को लेकर स्थिति साफ नहीं है।
जानकारी के अनुसार, अमोला घाटी के ऊपर एक व्यक्ति का शव दिखाई देने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सुरवाया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक कौन है और वह यहां तक कैसे पहुंचा, यह फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है।
गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही पुलिस
घटना को लेकर पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्र में भी जानकारी जुटाई जा रही है। मृतक की पहचान के लिए पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों की जानकारी भी खंगाल सकती है। इसके अलावा स्थानीय लोगों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मृतक को घटनास्थल के आसपास किसी ने देखा था या नहीं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा
शव मिलने की घटना के बाद अमोला घाटी और आसपास के क्षेत्र में लोगों के बीच चर्चा का माहौल बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग घटना के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद मौत के कारणों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की उम्मीद है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि व्यक्ति की मौत कैसे हुई और इसके पीछे क्या परिस्थितियां थीं।
फिलहाल सुरवाया पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का मुख्य फोकस मृतक की पहचान करने और घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाने पर है। मृतक की पहचान और मौत के कारणों का खुलासा पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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