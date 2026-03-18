इंदौर में भीषण अग्निकांड: कार में लगी आग से पूरा मकान चपेट में, 6 लोगों की दर्दनाक मौत
इंदौर के तिलक थाना क्षेत्र के छोटा राजवाड़ा के पास प्रीति नगर में एक घर में भीषण आग लई। इस हादसे में मकान मालिक सहित 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में आग लगने के बाद वह फैलते हुए पूरे घर को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते पूरा घर जलकर खाक हो गया।
इंदौर के तिलक थाना क्षेत्र के छोटा राजवाड़ा के पास प्रीति नगर में एक घर में भीषण आग लई। इस हादसे में मकान मालिक मनोज पुगलिया सहित 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में आग लगने के बाद वह फैलते हुए पूरे घर को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते पूरा घर जलकर खाक हो गया। घर से अभी तक 6 लाशें निकाली गई हैं।
इंदौर शहर के छोटा राजवाड़ा क्षेत्र स्थित प्रीति नगर में देर रात एक भीषण आगजनी की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। तिलक नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए इस हादसे में एक कार में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक घटना में मकान मालिक मनोज पुगलिया सहित कुल 6 लोगों की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।
आग सबसे पहले घर के बाहर खड़ी एक कार में लगी
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग सबसे पहले घर के बाहर खड़ी एक कार में लगी। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी इसकी वजह हो सकती है। कार में लगी आग तेजी से फैलती हुई पूरे घर तक पहुंच गई और कुछ ही मिनटों में मकान धू-धू कर जलने लगा। आग इतनी भीषण थी कि घर में मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल सका।
अधिकारी देर रात से ही मौके पर मौजूद
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आया। शहर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय इंदौर के अधिकारी देर रात से ही मौके पर मौजूद हैं और राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। वहीं कलेक्टर कार्यालय इंदौर के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में जुटे हुए हैं।
आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की पांच से अधिक गाड़ियां लगातार मशक्कत कर रही हैं। काफी देर की कड़ी मेहनत के बाद आग पर आंशिक रूप से काबू पाया जा सका। इसके साथ ही राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक मलबे से 6 शव निकाले जा चुके हैं।
सुबह चार के आसपास से यहां आग लगने की सूचना आई
पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि घटना बृजेश्वरी एनक्लेव का इलाके की है। ये छोटा राजवाडा इलाका है। थाना तिलक नगर क्षेत्र में सुबह चार के आसपास से यहां आग लगने की सूचना आई थी और तुरंत पुलिस की टीमें जो भी हमारे रात्रि गश्त के अधिकारी थे, जो प्रभात गश्त के अधिकारी थे, सारी बीट की टीमें मौके पर पहुंच गई थी। इन लोग स्वयं भी यहां आ गए थे। उसके बाद दमकल को भी कॉल किया गया था। दमकल की टीमें आ गई थी।
घर के अंदर से 6 बॉडी बरामद
आग को लगातार बुझाने का प्रयास किया गया। इस पूरे घर में तीन फ्लोर है। अभी तक तीन लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। घर के अंदर से 6 बॉडी बरामद किया गया है। एक इलेक्ट्रिक कार घर के बाहर लगी हुई थी। उसी के चार्जिंग प्वाइंट से विस्फोट हुआ है। वहां से आग बढ़ते हुए घर के अंदर की तरफ गया है।
रिपोर्टः हेमंत
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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