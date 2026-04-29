सोनम रघुवंशी जमानत पर कैसे बाहर आई? मर्डर वाली धारा पर पुलिस से हो गई एक गलती
Sonam Raghuvanshi: राजा रघुवंशी मर्डर केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मेघालय की अदालत से जमानत मिल गई। राजा के परिवार ने हैरानी जताई है। अदालत ने माना कि मर्डर वाली धारा को लेकर पुलिस से बड़ी गलती हो गई।
Sonam Raghuvanshi: चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में मंगलवार को तब बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को शिलॉन्ग की अदालत से जमानत मिल गई। इस फैसले ने पुलिस की जांच प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। राजा रघुवंशी का परिवार फैसले के खिलाफ मेघालय हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। जमानत देते वक्त भी अदालत ने माना कि पुलिस से मर्डर की धारा को लेकर बड़ी गलती हो गई। आखिर में वही जमानत की बड़ी वजह बनी।
अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि सोनम को गिरफ्तारी के सही आधार नहीं बताए गए, जो संविधान के अनुच्छेद 22(1) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यही इस केस का टर्निंग पॉइंट बना।
पुलिस से कहां हुई गलती?
लाइव एंड लॉ में छपी रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 238(a), 309(6) और 3(6) के तहत दर्ज की गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तारी मेमो और पुलिस द्वारा दिए गए अन्य दस्तावेजों में धारा 103(1) (हत्या) की जगह धारा 403(1) बताई गई। 403 (1) की धारा बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग से संबंधित है।
कुल मिलाकर आरोपी पर हत्या का आरोप था और हत्या की धारा भी लगाई गई, लेकिन गिरफ्तारी के समय कागजों में हत्या की धारा बताई ही नहीं गई। अदालत ने इसे गंभीर कानूनी खामी माना।
10 महीने से ज्यादा जेल में थीं सोनम
सोनम रघुवंशी को जून 2025 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था और तब से वह करीब 10 महीने से अधिक समय से जेल में थीं। अदालत ने इस पहलू को भी ध्यान में रखा। जमानत देते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि सोनम शिलॉन्ग नहीं छोड़ेंगी और रोजाना स्थानीय थाने में हाजिरी लगानी होगी। अदालत ने सोनम रघुवंशी पर 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया।
परिवार ने उठाए सवाल
राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि नौ महीने की जांच के बाद अचानक मामला बदल जाना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के लिए न्याय चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं, भाई विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाया कि उन्हें चार्जशीट तक नहीं दी गई और जांच में गड़बड़ी की आशंका जताई।
राजा रघुवंशी हत्याकांड
इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी ने 11 मई 2025 को सोनम से शादी की थी। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए और 23 मई को आखिरी बार देखे गए। 2 जून 2025 को सोहरा के पास गहरी खाई में राजा का शव मिला, जिसमें तेज धार हथियार से हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस के मुताबिक, सोनम का कथित तौर पर राज कुशवाहा से प्रेम संबंध था और दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोप है कि राज ने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर सोनम की मौजूदगी में राजा की हत्या की।
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