सोनम ने राजा को खत्म करने का कैसे बनाया प्लान, खुल गया एक-एक राज; होश उड़ाने वाली साजिश

सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की येाजना कैसे बनाई, इसकी डिटेल सामने आ गई है। मेघालय पुलिस द्वारा फाइल 790 पेज की चार्जशीट में इस होश उड़ाने वाली साजिश का ब्यौरा दिया गया है।

सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की येाजना कैसे बनाई, इसकी पूरी डिटेल सामने आ गई है। मेघालय पुलिस द्वारा फाइल 790 पेज की चार्जशीट में इस होश उड़ाने वाली साजिश का ब्यौरा दिया गया है। इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हनीमून ट्रिप के दौरान मेघालय के सोहरा में मई महीने में हत्या कर दी गई थी। सोहरा कोर्ट में पेश चार्जशीट में पांच प्रमुख आरोपियों के नाम बताए गए हैं। इसके अलावा राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश का पूरा ब्यौरा दिया गया है। एसआईटी ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके तथाकथित प्रेमी राज कुशवाहा और तीन भाड़े पर लिए गए विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के नाम चार्जशीट में दिए हैं।

पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सैयम ने लिखा है कि जांच में यह साबित हुआ है कि सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और तीन अन्य के साथ मिलकर हनीमून के दौरान राज को मौत के घाट उतारा। इसके अलावा चार्जशीट में साजिश, हत्या और सोनम की गिरफ्तारी तक सभी घटनाओं की टाइमलाइम भी विस्तार के साथ दी गई है।

कैसे बनाई हत्या की योजना

जांचकर्ताओं के मुताबिक राजा रघुवंशी से शादी के बाद भी सोनम का राज के साथ अफेयर चल रहा था। पुलिस का आरोप है कि 11 मई को शादी के बाद से ही सोनम और राज कुशवाहा ने राजा रास्ते से हटाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। दोनों ने मिलकर हनीमून ट्रिप के दौरान ही इस हत्या को अंजाम देने की सोची। 20 मई को राजा और सोनम शिलांग गए और इसके बाद सोहरा। सोहरा में ही राजा की हत्या को अंजाम दिया जाना था।

तीन बार पहले भी कोशिश

चार्जशीट में बताया गया है राजा की जान लेने की तीन बार पहले भी कोशिश की गई। हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए सोनम के प्रेमी राज ने तीन सहयोगियों-विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को हायर किया। शादी के मात्र 12 दिन बाद, 23 मई को सोहरा में वेई सॉडोंग झरने के पास हमलावरों ने राजा पर हमला किया। इस दौरान सोनम भी घटनास्थल पर मौजूद थी। बाद में राजा के शव को एक खाई में फेंक दिया गया, जिसे 2 जून को बरामद किया गया।



जांच शुरू करने के एक हफ्ते के अंदर, एसआईटी ने राजा का शव ढूंढ लिया और सोनम, राज समेत तीन अन्य सहयोगियों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले तीन अन्य सह-आरोपियों, प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, फ्लैट मालिक लोकेंद्र तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर अहिरवार को भी सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। फिलहाल यह तीनों जमानत पर बाहर हैं। तोमर और अहिरवा को सोहरा कोर्ट ने 12 जुलाई को जमानत दी।

ऐसी है केस की टाइमलाइन

11 मई: राजा रघुवंशी और सोनम की इंदौर में शादी हुई।

20 मई: राजा और सोनम हनीमून के लिए शिलांग पहुंचे। यहां से सोहरा गए।

23 मई: दोनों ने नॉन्ग्रियट होम स्टे से चेकआउट किया। यहीं पर राजा को अंतिम बार जिंदा देखा गया। हत्या वी सॉडोंग झरने के करीब हुई।

26 मई: राजा और सोनम गायब। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू।

31 मई: सोहरा में गोल्डन पाइन्स ढाबा के पास फेंका गया स्कूटर मिला।

2 जून: सोहरा में खाई से राजा का क्षत-विक्षत शव बरामद हुई।

8-11 जून: एसआईटी ने सोनम, राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों को यूपी व एमपी से गिरफ्तार किया।

22-25 जून: जेम्स, तोमर और अहिरवार को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया। इन पर सबूत नष्ट करने के आरोप हैं।