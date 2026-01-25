Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़How Gwaliors Con Bride Trapped Men into Marriage
मासूम चेहरा, शातिर दिमाग: ग्वालियर में 'लुटेरी दुल्हन' का आतंक, ऐसे बिछाती थी जाल

मासूम चेहरा, शातिर दिमाग: ग्वालियर में 'लुटेरी दुल्हन' का आतंक, ऐसे बिछाती थी जाल

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शादी के नाम पर ठगी करने वाली एक शातिर लुटेरी दुल्हन गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है।

Jan 25, 2026 01:32 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शादी के नाम पर ठगी करने वाली एक शातिर लुटेरी दुल्हन गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। इस गैंग की मुख्य आरोपी लुटेरी दुल्हन सहित चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस आरोपियों को सीन रीक्रिएशन के लिए घटना स्थल तक भी लेकर पहुंची थी। पुलिस को इस मामले में एक और बड़ी सफलता मिली। गैंग के फरार तीन अन्य साथियों को राजस्थान के धौलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह लुटेरी दुल्हन गैंग भोले भाले लोगों से शादी के नाम पर पैसे वसूलती थी। शादी के कुछ समय बाद ही महिला अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी अपहरण का नाटक रचती और गहने और नकदी लेकर फरार हो जाती थी। ग्वालियर में इसी तरह का एक मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस गैंग का पर्दाफाश किया।अब तक यह गैंग कितने लोगों को ठग चुकी है, इसकी जानकारी पुलिस पूछताछ में जुटा रही है।

सीसीटीवी में कैद हुई थी लुटेरी दुल्हन

पूरा मामला उस समय सामने आया, जब गुरुवार शाम दाल बाजार क्षेत्र से एक महिला के कथित अपहरण का CCTV वीडियो सामने आया।फुटेज में बाइक सवार बदमाशों को एक महिला को कार से जबरन ले जाते हुए दिखाया गया था।घटना की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की।हालांकि जांच में सामने आया कि यह कोई असली अपहरण नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश थी।

आरोपियों ने दो लाख रुपए लेकर एक मानसिक रूप से कमजोर युवक की शादी कराई थी।शादी के कुछ दिन बाद ही महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर दाल बाजार में कार में तोड़फोड़ और मारपीट करते हुए खुद के अपहरण का नाटक किया, ताकि वह शादी में मिले गहने और पैसे लेकर भाग सके। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में इस गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।इनमें लुटेरी दुल्हन भी शामिल है।पुलिस ने आरोपियों के पास से 90 हजार रुपए नकद भी बरामद किए थे।

इस मामले में एसएसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह ने बताया कि सड़क पर अपहरण का नाटक करने वाली युवती और उसकी गैंग का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है।यह गैंग शादी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठती थी।फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और आगे की जांच जारी है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|