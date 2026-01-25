मासूम चेहरा, शातिर दिमाग: ग्वालियर में 'लुटेरी दुल्हन' का आतंक, ऐसे बिछाती थी जाल

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शादी के नाम पर ठगी करने वाली एक शातिर लुटेरी दुल्हन गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शादी के नाम पर ठगी करने वाली एक शातिर लुटेरी दुल्हन गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। इस गैंग की मुख्य आरोपी लुटेरी दुल्हन सहित चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस आरोपियों को सीन रीक्रिएशन के लिए घटना स्थल तक भी लेकर पहुंची थी। पुलिस को इस मामले में एक और बड़ी सफलता मिली। गैंग के फरार तीन अन्य साथियों को राजस्थान के धौलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

यह लुटेरी दुल्हन गैंग भोले भाले लोगों से शादी के नाम पर पैसे वसूलती थी। शादी के कुछ समय बाद ही महिला अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी अपहरण का नाटक रचती और गहने और नकदी लेकर फरार हो जाती थी। ग्वालियर में इसी तरह का एक मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस गैंग का पर्दाफाश किया।अब तक यह गैंग कितने लोगों को ठग चुकी है, इसकी जानकारी पुलिस पूछताछ में जुटा रही है।

सीसीटीवी में कैद हुई थी लुटेरी दुल्हन पूरा मामला उस समय सामने आया, जब गुरुवार शाम दाल बाजार क्षेत्र से एक महिला के कथित अपहरण का CCTV वीडियो सामने आया।फुटेज में बाइक सवार बदमाशों को एक महिला को कार से जबरन ले जाते हुए दिखाया गया था।घटना की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की।हालांकि जांच में सामने आया कि यह कोई असली अपहरण नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश थी।

आरोपियों ने दो लाख रुपए लेकर एक मानसिक रूप से कमजोर युवक की शादी कराई थी।शादी के कुछ दिन बाद ही महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर दाल बाजार में कार में तोड़फोड़ और मारपीट करते हुए खुद के अपहरण का नाटक किया, ताकि वह शादी में मिले गहने और पैसे लेकर भाग सके। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में इस गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।इनमें लुटेरी दुल्हन भी शामिल है।पुलिस ने आरोपियों के पास से 90 हजार रुपए नकद भी बरामद किए थे।